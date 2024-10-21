Первая в Украине продажа банка за время большой войны: детали соглашения

Польский Getin Holding продал Идея Банк Украина, где полякам принадлежало 100% акций компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов.

Об этом сообщил Сергей Будкин, соучредитель инвесткомпании FinPoint, которая являлась советником польского Getin Holding в соглашении.

Он напомнил, что это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

"Это очень важно как индикатор того, что даже в наиболее жестко регулируемом секторе, банковском, инвесторы верят в будущее как Украины, так и инвестиций в целом", – подчеркнул Будкин.

По его словам, цена продажи банка равна примерно 1 капиталу по состоянию на конец 2023 года и примерно 0.75-0.8 капитала банка по состоянию на планируемую дату закрытия транзакции.

"Для тех, кто понимает оценки в банковском секторе, это свидетельство качества работы нас как советника продавца. Для тех, кто немного далек от этого, напишу, что некоторые ближайшие к нам банки, торгующиеся на бирже, оцениваются сейчас типично от 0.3 капитала (Raiffeisenbank International) до 1+ капитала (ОТП). Достичь такой оценки банка в условиях страны во время войны – это очень высокий результат", – пояснил Будкин.

Он отметил, что в начале процесса продажи банка аналитики считали, что справедливой ценой будет 20-25 миллионов долларов за 100% банка.

"Собственно разница между этой оценкой и конечной ценой транзакции в 34 миллиона долларов и является ответом на вопрос зачем нанимать инвестиционных банкиров", — сообщил Будкин.

Он подчеркнул, что транзакция была усложнена тем, что согласно распоряжению НБУ, процесс продажи нужно было завершить до конца октября. На покупку финучреждения было восемь претендентов, которые представили индикативные предложения, при чем несколько из них представляли иностранные финансовые группы, в том числе не представленные в Украине сейчас. Последний раунд переговоров был с тремя потенциальными покупателями.

Напомним, что покупкой финучреждения интересовались еще ПУМБ Рината Ахметова и "Новая почта".

Идея Банк удалось продать не с первой и даже не со второй попытки. Из-за пандемии коронавируса сорвалось соглашение о приобретении банка компанией Dragon Capital Томаша Фиалы, а вторжение РФ сорвало соглашение Getin Holding с банком ПУМБ.

Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ разрешил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрете права голоса по отношению к 100% акций украинского Идея Банка, которые ему принадлежат.

Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

Про Идея Банк

Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.

По состоянию на 30 июня 2024 г. общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.

О Группе "ТАС"

Группа "ТАС" — одна из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, представленная в банковской сфере, страховании, вагоностроении, металлургии, производстве упаковочных материалов, логистике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и недвижимости.

Акционер группы – Сергей Тигипко.