Почти половина юрлиц в Украине оказались клиентами ПриватБанка

На сегодняшний день государственный Приватбанк обслуживает 765,2 активных бизнес-клиентов, а доля обслуживаемых в учреждении юрлиц составляет почти половину из всех в Украине – 47%. Как сообщил член правления по вопросам МПБ ПриватБанка Евгений Заиграев, доля всех ФЛП в учреждении составляет почти две трети из всех – 62% клиентов.

При этом в течение прошлого года банк выдал 23,855 млрд грн новых кредитов бизнеса, что превзошло показатели 2021 года на 25%. Если подробнее, прирост по кредитованию предпринимателей за прошлый год выглядел следующим образом:

Микробизнес – 12,33 млрд грн (прирост – 3%);

Малый бизнес – 8,2 млрд грн (увеличение в 113%);

Аграрии – 13,3 млрд грн (портфель вырос в 3,7 раза).

"Мы сосредотачиваемся на небольших корпорациях, небольших государственных компаниях с небольшими и средними чеками. Средний чек – всего 1,2 млн грн. И от нас получили финансирование почти 20 тыс. бизнес-клиентов. Кредиты фермерам составляют около половины. На пике посевной мы выдавали в день по 400 млн кредитов для почти 200 заемщиков", – отметил Заиграев.

Суммарно в течение 2022-го "Приват" выдал кредиты 19,8 тыс. бизнес-клиентов . По ним распределение следующее:

Микробизнес – 16,722 тыс. клиентов;

Малый бизнес – 2,708 тыс. клиентов;

Аграрии – 5,315 клиентов.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Приватбанк открыл прием заявок на кредитование посевной и планирует в 2023 году увеличить финансирование бизнеса. После утверждения правительством обновленных условий поддержки бизнеса и подписания соответствующих договоров с банком "Приват" перезапустил прием заявок от агропроизводителей и других категорий бизнес-клиентов.