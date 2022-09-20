Приложение "Терминал" поможет малому бизнесу на деоккупированных территориях

Приложение "Терминал" от ПриватБанка поможет скорее запустить малый бизнес и торговлю на территориях, освобожденных от российской оккупации.

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Об этом сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, с начала войны возможность принимать безналичную оплату за товары с помощью смартфона стала тем же решением, которое помогает предпринимателям в условиях войны не останавливать бизнес и работать безопаснее.

""Терминал" - это лучшее решение, которое позволит оперативно возобновить бизнес и торговлю на освобожденных от оккупации территориях, пока банки восстанавливают стационарную платежную инфраструктуру", - отметил Евгений Заиграев.

С апреля 2022 года количество предпринимателей, которые скачали, зарегистрировались и начали принимать платежи в приложении "Терминал", выросло вдвое, а объемы оплат покупок через POS-терминал в смартфоне увеличилось почти в 10 раз.

Всего на сегодняшний день приложение "Терминал" установили более 12 тысяч предпринимателей, а сумма платежей через этот сервис с момента запуска в декабре 2021 года превысила 500 млн грн.

Отметим, приложение "Терминал" от ПриватБанка превращает смартфон с NFC-модулем на базе ОС Android 8.0 и выше в полноценный POS-терминал.

Напомним, более половины - 53,9% покупок, оплачиваемых украинцами безналично в сети торговых терминалов ПриватБанка, оплачиваются бесконтактно электронными гаджетами - смартфонами и часами.