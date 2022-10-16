Прирост срочных депозитов населения в Укргазбанке составил более 1,7 млрд. грн.

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Только за сентябрь срочные депозиты физических лиц в государственном Укргазбанке выросли более чем на 1,7 млрд. грн.

Благодаря этому Укргазбанк активно кредитует бизнес, а значит и экономику страны, финансирует восстановление разрушенной инфраструктуры украинских городов и активно помогает ВСУ.

В настоящее время ставка по депозиту в гривне составляет 14% годовых. Ставка по депозиту «Военный» – 16% годовых в гривне.

А если клиент откроет вклад в мобильном приложении «ЭКО-банк Онлайн», получит бонус — дополнительные +2% годовых к ставке.

Ознакомиться с депозитными программами банка можно по ссылке :

Ранее сообщалось, что лимиты на покупку валюты у Укргазбанка увеличены до 100 тыс. грн в эквиваленте.

Средства сразу можно разместить на "Валютном ЭКО-депозите" в разделе "Услуги" - "Депозиты" в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн".

Скачать мобильное приложение здесь: https://bit.ly/3BIUp9c