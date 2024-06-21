ПриватБанк предупредил о проведении регламентных работ в ночь на 22 июня

22 июня ПриватБанк проводит регламентные работы процессинга: операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"В ночь на 22 июня 2024 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами", - говорится в сообщении.

Во время проведения работ, которые продлятся 22 июня с 00:05 и до 07:00 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

В ПриватБанке отмечают, что обычно такие регламентные работы финучреждение проводит в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

В пресс-службе призвали клиентов, что если кто-то планирует в период проведения работ делать оплаты карточками, сделать это заранее, или отложить на несколько часов.

Отмечается, что процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем до 3 млн операций с картами.

Напомним, в прошлый раз технические работы в ПриватБанке проводились в ночь на 6 апреля.

Фото: ua.depositphotos.com