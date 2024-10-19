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ПриватБанк приостановит платежи в Приват24 и операции с карточками: в чем причина

ПриватБанк приостановит платежи в Приват24 и операции с карточками: в чем причина
ПриватБанк анонсировал регламентные работы

ПриватБанк временно приостановит платежи в Приват24 и операции с картами на семь часов из-за плановых регламентных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В ночь с 19 на 20 октября 2024 г. ПриватБанк проведет плановые регламентные работы для улучшения работы систем и обеспечения безопасности операций.

Согласно сообщению, операции с платежными картами, платежи в Приват24 для физических лиц будут недоступны с 00:00 до 07:00.

Также сообщается, что не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы.

Сообщается, что Приватбанк выбрал ночное время для проведения работ, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. Банк рекомендует предварительно провести запланированные операции или воспользоваться сервисами после завершения работ.

Напомним, в прошлый раз ПриватБанк проводил подобные работы 22 июня.

Автор:
Татьяна Гойденко