ПриватБанк признали лучшим для создания экосистемы для развития малого бизнеса

Экосистема Приватбанка признана лучшей в государстве для развития малого бизнеса. По крайней мере, к таким выводам пришли эксперты рейтинга SME Banking Agency и сообщили об этом в ежегодном исследовании "Экосистемы для бизнеса 2022".

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Вместе с тем, за два месяца со старта программы поддержки экспортеров и бизнес-клиентов критически важных отраслей Приватбанк выдал под "государственные гарантии" без требования дополнительного залога более 2,1 тыс. кредитов на 1,75 млрд грн с 2 млрд грн, ранее выделенных под программу.

Остальные средства по программе будут выданы в ближайшие дни по уже принятым заявкам: банк дополнительно готовит обновленные условия кредитования по этой программе, о которых будет уведомлено отдельно. Также отметим, что доступна для бизнес-клиентов программа кредитования на покупку основных средств.

Напомним, что на прошлой неделе Приватбанк также открыл программу "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины". Все перечисленные деньги будут направляться на закупку медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов.