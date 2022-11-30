ПриватБанк увеличивает доходность депозитов в гривне

С 1 декабря ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов – они будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.

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Об этом сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Теперь вклады в ПриватБанке на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 9% годовых дохода, на срок от 6 месяцев - 8% годовых, а "короткие" трехмесячные депозиты - 7% годовых.

Наиболее выгодные условия ПриватБанк предлагает вкладчикам, которые разместят средства на вклады сроком 18 и 24 месяцев – для них ставка дохода составит 14% годовых.

Также самая высокая процентная ставка 14% годовых установлена по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства.

“Стоим на защите финансового фронта и держим финансовую безопасность для наших вкладчиков, особенно в условиях изменения ситуации на денежном рынке. Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать больший доход и дополнительную защиту сбережений от инфляции", – отмечает Мусиенко.

Напомним, ПриватБанк с 23 ноября установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.