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Профсоюз "Укрэнергомашин" обратился к Зеленскому с просьбой помочь сохранить "Мегабанк"
Профсоюз государственного АО "Украинские энергетические машины" обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой способствовать разрешению ситуации вокруг выведения с рынка харьковского "Мегабанка", а именно реализации плана частичной национализации.
Об этом говорится в открытом письме главы профсоюза Николая Турчина.
Как сообщил гендиректор АО "Укрэнергомашины" Виктор Субботин в комментарии "РБК-Украина", потенциальным инвестором банка может стать "Укрпошта".
В обращении профсоюзы просят не допустить ликвидации банка, которое повлечет за собой приостановку работы стратегически важного предприятия и поставит под угрозу выполнение контрактов по обеспечению энергетической безопасности страны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Нам известно, что существует правовой механизм разрешения ситуации. Владельцем "Мегабанка" может стать Министерство финансов, что позволит сохранить банковское учреждение, а значит, и средства АО "Украинские энергетические машины" и те проекты, которые реализовывались совместно с банком - "Укрпоште". Смена владельца банка происходит в три этапа. На первом этапе собственником становится Минфин, в результате заключения договора с Фондом гарантирования вкладов по стоимости 1 грн. На втором проводится процедура bail-in - конвертация обязательств крупных кредиторов в акции банка. Владельцами банка становятся Минфин Украины - АО "Укрэнергомашины". На третьем этапе Минфин продает свою долю новому собственнику", - сказано в письме профсоюзов.
По словам Субботина, оптимальным итогом третьего этапа является продажу банка в пользу "Укрпошты", что соответствует заявленным стремлениям почтового оператора создать "почтовый банк".
По данным "УЭМ", на счетах предприятия в "Мегабанке" находятся средства в сумме 1,5 млрд. грн., в том числе 0,8 млрд. грн. депозитов, которые были залогом под банковские гарантии в рамках реализации проекта с "Укргидроэнерго", финансируемого с привлечением кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.
Кроме того, Минфин является кредитором "Мегабанка" согласно Соглашению о субфинансировании №23010-05/122 в рамках проекта "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации", размер задолженности по которому составляет 0,5 млрд грн.
Авторы обращения отмечают, что "Украинские энергетические машины" и профсоюз активно сотрудничают с "Мегабанком" не первый год в зарплатных проектах, расчетно-кассовом обслуживании, открытии и обслуживании текущих безналичных счетов, предоставлении гарантий на выполнение договорных обязательств.
"За этот период сотрудничества ни между предприятием, ни между профсоюзной организацией не было никаких проблем и недоразумений с этим банковским учреждением", - сказано в письме.
Однако ситуация, которая сложилась вокруг выведения банка с рынка ставит под угрозу это сотрудничество, а также проекты предприятия, финансирование которых осуществляется средствами ЕБРР и ЕИБ. В частности, речь идет о реконструкции действующих гидроэлектростанций Украины, которые входят в структуру "Укргидроэнерго".
"Ликвидация банка подвергнет сомнению выполнение контрактов, заключенных за финансирование ЕБРР и ЕИБ, и, как следствие, приведет к отсутствию загрузки производства", - говорится в документе.
Турчин также обращает внимание, что несмотря на войну, коллектив "Укрэнергомашин" продолжает выполнять возложенные на него обязательства, работники не прекратили поставку турбинного и генераторного оборудования для украинских гидро- и атомных электростанций.
"В настоящее время ни одним из государственных органов не принято решение об осуществлении процедуры вывода АО "Мегабанк" с рынка с участием государства. Представляется, что только вВаше личное вмешательство и волевое решение может исправить описанную ситуацию и спасти наше предприятие", - подытожили в профсоюзах.
Как известно, со 2 июня "Мегабанк" пребывает под управлением Фонда гарантирования вкладов, ранее он был признан Нацбанком неплатежеспособным.
Временная администрация Фонда работает в банке до 2 августа. Кроме того, в ближайшее время должен завершиться конкурс на определение инвестора для финучреждения.
Альтернативой привлечения инвестора является ликвидация банка.