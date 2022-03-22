Райффайзен Банк дал возможность украинцам открывать виртуальные карты в словацком банке

Клиенты украинского Райффайзен Банка смогут открыть виртуальную карту в словацком Tatra Banka. Этот банк — дочернее финучреждение Райффайзен Банка.

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Об этом сообщила пресс-служба Райффайзен Банка.

Карта в Tatra Banka будет резервной для клиентов. Они смогут ей воспользоваться в случае технических сбоев в работе карточных расчетов внутри Украины. Это может произойти по разным причинам, например, из-за прерывания связи.

"При этом будьте уверены: в случае, если вдруг такой технический сбой произойдет, все средства на ваших карточных счетах будут оставаться в безопасности. После завершения восстановительных работ доступ к украинским картам вернется", — отметили в пресс-службе финучреждения.

В Райффайзен Банке подчеркнули, что в настоящее время банковская система работает стабильно, все безналичные расчеты производятся без ограничений.

Напомним, Райффайзен Банк на период военного положения отменил комиссии за безналичные расчеты, чтобы оказать экстренную поддержку отечественного рынка безналичных расчетов в условиях военного положения.

Также банк временно отменил эквайринговые комиссии по всем транзакциям независимо от того, кто принимает оплату. Такие особые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.