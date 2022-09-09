Ощадбанк запросил у держателей еврооблигаций смягчение условий по ним

Государственный Ощадбанк направил владельцам двух своих еврооблигаций запрос на изменение ряда условий кредитных соглашений. В частности, предлагается на период военного положения и через шесть месяцев после него отказаться от юридического подтверждения поддержки достаточности капитала. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Ожидаемое снижение коэффициента достаточности капитала в основном связано с негативным влиянием на экономику Украины, вызванным полномасштабным российским вторжением, что, в свою очередь, привело к увеличению резервов на возможные потери по кредитам банком вследствие негативного влияния на финансовое положение заемщиков банка", – говорится в биржевом сообщении Ощадбанка.

Госбанк также предложил владельцам еврооблигаций согласовать задержку публикации отчета за 2021 год до 30 сентября 2022 года и выплату дивидендов 318,117 млн грн 4 марта 2022 года.

Собрание держателей еврооблигаций назначено на 22 сентября. Финальная дата голосования по предложениям – 19 сентября.

Ощадбанк в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах. на общую сумму $1,2 млрд. Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн - до 10 марта 2023 года и повышением ставки до 9,375% годовых, на $500 млн - до 20 марта 2025 года и 9,625 .

Напомним, НБУ еще в феврале принял решение о неприменении мер влияния за нарушение: банками – экономических нормативов, лимитов открытой валютной позиции и сроков предоставления статистической отчетности; банковскими группами – требований относительно достаточности регулятивного капитала, экономических нормативов ликвидности, кредитного риска.