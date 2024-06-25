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Сбербанк внедрит во всех отделениях специалистов по обслуживанию людей с инвалидностью

Сергей Грабчак, Сбербанк
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17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
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Государственный Сбербанк планирует в каждом отделении внедрить специалистов по обслуживанию людей с инвалидностью

Об этом в рамках выступления на Маркетинг Марафоне в Киеве заявил Сергей Грабчак, директор по маркетингу Сбербанка.  

По словам Грабчака, в настоящее время 14 сертифицированных тренеров провели обучение 800 сотрудников офлайн и более 7 тыс. – онлайн.  

Также в рамках собственной программы безбарьерности Сбербанк создал 23 суперинклюзивных отделения (заниженные кассы, держатели для костылей, широкие проходы и т.п.).

На сегодняшний день Ощад оперирует   614 отделениями, отвечающими государственным нормам с инклюзивностью.   По словам Грабчака, сейчас в Украине около 3 млн. человек с инвалидностью и эта цифра постоянно растет.