Сбербанк внедрит во всех отделениях специалистов по обслуживанию людей с инвалидностью

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Государственный Сбербанк планирует в каждом отделении внедрить специалистов по обслуживанию людей с инвалидностью

Об этом в рамках выступления на Маркетинг Марафоне в Киеве заявил Сергей Грабчак, директор по маркетингу Сбербанка.

По словам Грабчака, в настоящее время 14 сертифицированных тренеров провели обучение 800 сотрудников офлайн и более 7 тыс. – онлайн.

Также в рамках собственной программы безбарьерности Сбербанк создал 23 суперинклюзивных отделения (заниженные кассы, держатели для костылей, широкие проходы и т.п.).

На сегодняшний день Ощад оперирует 614 отделениями, отвечающими государственным нормам с инклюзивностью. По словам Грабчака, сейчас в Украине около 3 млн. человек с инвалидностью и эта цифра постоянно растет.