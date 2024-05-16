СМИ узнали, сколько может стоить Приватбанку выход на рынок Германии или Польши

Открытие иностранных филиалов или полноценных банков эксперты называют дорогим удовольствием и считают, что от 10 млн евро может стоить Приватбанку выход на рынок Германии или Польши.

Об этом пишет LIGA.net.

Дорогое удовольствие

"Минимальное требование для открытия филиала уже присутствующего банка в Еврозоне – 5 млн евро. То есть – от 10 млн евро будет вход. Это если филиал. А если банк – то это десятки миллионов евро", – рассказала банкир Елена Домуз, которая в Украине занимала руководящие должности в Банке Кредит Днепр, Юнекс Банке, а сейчас работает в одном из розничных банков Болгарии.

Кроме того, по мнению экспертов, помешать прибыли украинского банка в Германии может законодательство.

"Важно не столько создать банк, сколько соблюдать законодательство страны. Незнание приведет к тому, что все наши заработки побьют штрафы на миллиардные суммы, потому что мы не придерживались того или иного постановления. Живя в Украине, мы даже не представляем, какой рынок Германии сложный", – отмечает Андрей Громосяк, работавший в ПроКредит Банке в Украине, а затем в немецком Commerzbank.

Он добавляет, что не менее важным фактором станет и то, кто уйдет в украинский банк в Германии.

"Рынок Германии overbanked и если надеяться на 1+ миллион украинцев здесь, то этого мало для того, чтобы быть успешными. К тому же – многие аспекты, такие как защита персональных данных и т.п., нуждаются в инвестициях в персонал и ИТ", – подчеркивает Андрей Громосяк. .

По его мнению, германские банки отстают от украинских очень сильно.

ПриватБанк планирует выйти на международные рынки

Крупнейший банк Украины Приватбанк изучает возможность выхода на международные рынки, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято, рассказал CEO банка Герхард Беш.

Он сообщил, что в настоящее время Приватбанк оценивает, насколько целесообразно выходить на европейские рынки.

"Даже если это будет лишь условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект", – отметил Бёш.

Он добавил, что банк может попытаться открыться на таких рынках как Германия, где много украинских переселенцев.

В финучреждении планируют определиться с этим вопросом до конца года.

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