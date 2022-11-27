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Банки
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Список банковских отделений в Украине, которые работают несмотря на отключение электроэнергии

Список банковских отделений в Украине, которые работают несмотря на отключение электроэнергии

Нацбанк вместе с другими банками организовал работу по обеспечению непрерывности предоставления услуг независимо от того, есть свет или нет.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Так, 760 банковских отделений в Киеве и еще 275 населенных пунктах в 22 регионах Украины будут работать непрерывно, несмотря на отключение электроэнергии.

Список "непрерывных" в работе отделений по ссылке.

Гетманцев отметил, что "Ощадбанк" и "Приватбанк" уже ввели "национальный роуминг" карт – применение одинаковых тарифов для всех карт, независимо от того, кто из них их эмитировал.

Идет работа по распространению такой схемы и на другие банки.

Напомним, Гетманцев объяснил, как быть бизнесу, не подавшему налоговую отчетность из-за отсутствия электричества.