Стало известно, какой банк сможет легально работать с игральным бизнесом после национализации "Сенс Банка"

Национализированный "Сенс Банс" был одним из трех банков, которые были авторизированы работать с транзакциями от игрального бизнеса, а потому его передача в собственность государства может привести к потере Украиной миллиардов гривен налоговых отчислений, сообщает Информатор со ссылкой на источник в финансовых кругах.

Кроме "Сенса", разрешение работать, сообщает издание, с таким бизнесом имеют государственный "Укргазбанк" и банк Конкорд.

"Указанный госбанк только формально мог осуществлять транзакции, связанные с игральным бизнесом, но де-факто этим не занимался — не хотят подобные бизнесы гонять свои деньги через государственное учреждение по ряду причин, среди которых особенности финмониторинга и неповоротливость IT-подразделения "Укргазбанка", – говорится в публикации.

При этом игральный бизнес – важный элемент в наполнении бюджета Украины. Так, разными источниками декларировалось, что в бюджет поступало до 5 млрд грн в год только с официальных оборотов казино.

После старта национализации "Сенс Банка" у игрального бизнеса остается два пути, констатирует издание. Либо перейти в работающий Конкорд Банк, что позволит сохранить прозрачность наполнения бюджета от этой сферы бизнеса. Либо же казино могут окончательно "уйти в тень".

"В этом случае рассчитывать на то, что гемблинг-конторы будут гореть желанием показывать свои доходы и платить налоги не приходится. Скорее всего, дополнительные затраты на неудобства ввода/вывода денег будут скомпенсированы "оптимизацией" налогов и отчислений в бюджет, а Украина не досчитается несколько таких нужных, в том числе и на войну, миллиардов гривен", – констатируется в статье.