UGB Эко банк страны. Укргазбанк изменил позиционирование бренда и фирменный стиль

Укргазбанк осуществил рестайлинг, изменив позиционирование бренда и фирменный стиль. Теперь в своих коммуникациях Укргазбанк будет использовать написание UGB экобанк страны и новую айдентику, в том числе новый логотип. Обновленная позиционирование бренда учитывает новые смыслы и вызовы, появившиеся во время полномасштабной войны, и сохраняет неизменное для банка экологическое направление.

При этом Укргазбанк официально не изменил свое название (наименование).

Сокращение названия банка УГБ трансформировалось в UGB латиницей. Каждая буква аббревиатуры раскрывает три вектора, три целевых аудитории, на которых сосредоточен банк, и в интересах которых он действует. Это Украина. Общество. Бизнес.

«В условиях полномасштабного вторжения Украина и украинцы вынуждены жить и работать совершенно в новых условиях. И мы видим своей миссией помогать государству усиливать экономику, бизнес — восстанавливаться и продолжать работать, общинам. - восстанавливаться и развиваться», — отмечает Родион Морозов, и. председателя правления Укргазбанка.

Конечно, эко банк страны.

Мы оставили в логотипе свой уникальный признак "эко банк", добавив слово "страны". Это подчеркивает фактор глобальности эконаправления, который банк развивает с 2016 года по всей стране. Учитывая сложившиеся на рынке знания о банке как лидера по финансированию проектов по возобновляемой энергетике, мы сохраняем «зеленый» банкинг как важный атрибут обновленного бренда Укргазбанка. Кроме этого, эко банк – это об ответственном отношении к партнерству, построении экологических отношений с клиентами и партнерами.

Без "газа"

Укргазбанк является универсальным банком, поэтому мы отошли от слова «газ» в новом позиционировании, поскольку оно, во-первых, ограничивало восприятие бренда, во-вторых, конфликтовало с имиджем банка как "эко банка".

Цвета природы

В своей айдентике банк сохранил сине-зеленую цветовую гамму. Эти цвета наиболее подходят эко банка страны, поскольку являются наиболее частыми оттенками в природе. Синий цвет чистого неба и воды. Зеленый – основа растительной жизни. Для большего акцентирования на экологической направленности банка и развития «зеленого» банкинга визуальный элемент ромба теперь зеленого цвета, а изображение пламени газа в логотипе изменили на зеленый листик.

“Наш бренд нуждался в обновлении айдентики и позиционирования. Мы сохранили его ценности и уникальность как эко-банка и добавили динамики и новых смыслов, чтобы быть более современными и понятными для наших клиентов и международных партнеров», — отмечает Ярослава Титова, директор департамента корпоративных коммуникаций Укргазбанка.

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