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Укрэксимбанк приглашает инвесторов на аукцион по голландской модели по продаже активов ЧАО «Укрпластик»

Укрэксимбанк приглашает инвесторов на аукцион по голландской модели по продаже активов ЧАО «Укрпластик»

Государственный Укрэксимбанк предлагает принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитным обязательствам ЧАО «Укрпластик» – в прошлом одного из лидеров украинского и европейского рынка производства гибких упаковочных материалов.

Направления деятельности компании, задолженность которой будет выставлена на продажу:  

ЧАО «Укрпластик» было одним из крупнейших в Центральной и Восточной Европе и крупнейшим в Украине производителем гибких упаковочных материалов для пищевой, косметической, фармацевтической и других отраслей промышленности. На сегодняшний день общество находится в процедуре ликвидации в рамках дела № 908/825/21 о банкротстве. В то же время, структура обеспечения по кредиту, включающая ипотеку недвижимого имущества и производственное оборудование, предоставляет возможность восстановления инвестором производства в среднесрочной перспективе.

Инвестиционная привлекательность:  

Имеющиеся производственные и технические возможности ЧАО «Укрпластик» обеспечивали полный цикл изготовления гибких полимерных упаковочных материалов – от гранул и красок до готовых рулонных материалов и пакетов. Продукция экспортировалась во многие страны мира. Мощность инновационно-производственного комплекса по переработке полимеров составляет 50 тысяч тонн продукции в год.

Выполнение обязательств ЧАО «Укрпластик» по кредитным договорам обеспечивается, в частности, переданным в ипотеку Банка значительным массивом нежилой недвижимости производственного назначения, расположенной в Киеве по улице Сверстюка Евгения, среди которой: главный производственный корпус общей площадью 7,7 тыс. кв. м; склад готовой продукции общей площадью 5,2 тыс. кв. м; состав материально-технического снабжения общей площадью 621 кв. м; здание производственного цеха общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Кроме этого, в залог Банка передано производственное оборудование комплекса переработки полимеров в количестве 17 единиц, эксплуатация которого обеспечивает весь технологический цикл предприятия.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона   562,6   млн грн;  

Минимальная цена – 181,8 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно   18   мая   2023 года   в электронной системе ГП «СЕТАМ» .