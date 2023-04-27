Укрэксимбанк приглашает инвесторов на аукцион по голландской модели по продаже активов ЧАО «Укрпластик»

Государственный Укрэксимбанк предлагает принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитным обязательствам ЧАО «Укрпластик» – в прошлом одного из лидеров украинского и европейского рынка производства гибких упаковочных материалов.

Направления деятельности компании, задолженность которой будет выставлена на продажу:

ЧАО «Укрпластик» было одним из крупнейших в Центральной и Восточной Европе и крупнейшим в Украине производителем гибких упаковочных материалов для пищевой, косметической, фармацевтической и других отраслей промышленности. На сегодняшний день общество находится в процедуре ликвидации в рамках дела № 908/825/21 о банкротстве. В то же время, структура обеспечения по кредиту, включающая ипотеку недвижимого имущества и производственное оборудование, предоставляет возможность восстановления инвестором производства в среднесрочной перспективе.

Инвестиционная привлекательность:

Имеющиеся производственные и технические возможности ЧАО «Укрпластик» обеспечивали полный цикл изготовления гибких полимерных упаковочных материалов – от гранул и красок до готовых рулонных материалов и пакетов. Продукция экспортировалась во многие страны мира. Мощность инновационно-производственного комплекса по переработке полимеров составляет 50 тысяч тонн продукции в год.

Выполнение обязательств ЧАО «Укрпластик» по кредитным договорам обеспечивается, в частности, переданным в ипотеку Банка значительным массивом нежилой недвижимости производственного назначения, расположенной в Киеве по улице Сверстюка Евгения, среди которой: главный производственный корпус общей площадью 7,7 тыс. кв. м; склад готовой продукции общей площадью 5,2 тыс. кв. м; состав материально-технического снабжения общей площадью 621 кв. м; здание производственного цеха общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Кроме этого, в залог Банка передано производственное оборудование комплекса переработки полимеров в количестве 17 единиц, эксплуатация которого обеспечивает весь технологический цикл предприятия.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона 562,6 млн грн;

Минимальная цена – 181,8 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 18 мая 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .