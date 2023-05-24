Укрэксимбанк приглашает к аукциону по продаже кредитных обязательств, снабженных мощностями по изготовлению автомобильных аккумуляторов

Государственный "Укрэксимбанк" предлагает принять участие в аукционе по продаже прав требования по обязательствам ООО "Веста Индастриал" и ООО "Рекуперация свинца" – в прошлом одних из крупнейших производителей стартерных АКБ в СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Направления деятельности группы компаний, задолженность которой выставлена на продажу:

Компании группы обеспечивали полный цикл производства батарей, а мощность позволяла производить до 7,6 млн АКБ/год. Кроме стартерных аккумуляторных батарей, на мощностях завода выпускаются и ВРЛА-батареи с AGM-сепаратором, имеющие широкий спектр применения как в набирающих популярность новейших автомобильных системах Старт/Стоп, так и как тяговых аккумуляторов, а также стационарных энергонакопителей.

По должникам открыты производства по делам о банкротстве, в рамках которых утвержден реестр требований кредиторов, в т.ч. Укрэксимбанк. Компании находятся в процедурах санации, операционная деятельность пока не проводится. Однако существующие активы компаний в перспективе могут позволить возобновить производство, выведя его на прежний уровень.

Обеспечение исполнения обязательств должников:

На основании договоров ипотеки и залога, заключенных между банком, должниками и их имущественными поручителями – юридическими лицами, в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам банка переданы:

часть здания многоэтажного производственного корпуса общей площадью более 32 тыс. кв. м;

часть корпуса с трансформаторной подстанцией общей площадью более 9 тыс. кв. м, другие здания и постройки общей площадью более 2,8 тыс. кв. м, расположенные по адресу: г. Днепр, ул. Строителей;

технологическое и производственное оборудование;

транспортные средства;

коммуникации и т.д.

Условия голландского аукциона (с возможностью снижения стоимости цены продажи):

Стартовая цена аукциона – 4 412,1 млн. грн;

Минимальная цена – 420,2 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 21 июня 2023 в электронной системе ГП "СЕТАМ " .