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Укрэксимбанк снизил минимальную цену повторного аукциона по голландской модели по продаже долговых обязательств ООО "Черкасская Продовольственная Компания"
На голландский аукцион выставляются долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО "Черкасская Продовольственная Компания", обеспеченные ипотекой большого массива производственной недвижимости в г. Черкассы.
Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :
Стартовая цена аукциона 361,3 млн. грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Минимальная цена – 21,9 млн грн.
В обеспечении по кредитному договору, заключенному между АО "Укрэксимбанк" и ООО «Черкасская Продовольственная Компания», находятся:
- Здания и постройки имущественного комплекса общей площадью более 58 тыс. кв. м. в г. Черкассы по улице Смелянской – главной транспортной артерии города. Располагаются на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями.
- Помещение магазина общей площадью более 180 кв. м., часть которых используется под супермаркет, расположены по улице Гоголя, одной из центральных улиц города Черкассы.
Инвестиционная привлекательность:
Нежилые объекты расположены в непосредственной близости от ж/д вокзала г. Черкасс в районе с высокой плотностью проживания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.
Территория ООО "Черкасская Продовольственная Компания" фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение предприятия даже с использованием крупногабаритного транспорта.
Есть возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений, ведь территория предприятия должным образом ограждена, а все проезды на нее контролируются.
Инженерные коммуникации и системы, а именно электричество, канализация, отопление, водопровод, вентиляция, способны обеспечить организацию энергозатратного производства;
Возможность обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества путем прозрачной процедуры.
Приобрести права требования по кредитным договорам можно 27 марта 2023 года в электронной системе ГП "СЕТАМ".