Укрэксимбанк снизил минимальную цену повторного аукциона по голландской модели по продаже долговых обязательств ООО "Черкасская Продовольственная Компания"

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

На голландский аукцион выставляются долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО "Черкасская Продовольственная Компания", обеспеченные ипотекой большого массива производственной недвижимости в г. Черкассы.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона 361,3 млн. грн.

Минимальная цена – 21,9 млн грн.

В обеспечении по кредитному договору, заключенному между АО "Укрэксимбанк" и ООО «Черкасская Продовольственная Компания», находятся:

Здания и постройки имущественного комплекса общей площадью более 58 тыс. кв. м. в г. Черкассы по улице Смелянской – главной транспортной артерии города. Располагаются на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями.

Помещение магазина общей площадью более 180 кв. м., часть которых используется под супермаркет, расположены по улице Гоголя, одной из центральных улиц города Черкассы.

Инвестиционная привлекательность:

Нежилые объекты расположены в непосредственной близости от ж/д вокзала г. Черкасс в районе с высокой плотностью проживания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.

Территория ООО "Черкасская Продовольственная Компания" фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение предприятия даже с использованием крупногабаритного транспорта.

Есть возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений, ведь территория предприятия должным образом ограждена, а все проезды на нее контролируются.

Инженерные коммуникации и системы, а именно электричество, канализация, отопление, водопровод, вентиляция, способны обеспечить организацию энергозатратного производства;

Возможность обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества путем прозрачной процедуры.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 27 марта 2023 года в электронной системе ГП "СЕТАМ".