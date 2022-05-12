Укргазбанк признали лучшим финансовым учреждением в торговом финансировании по версии ЕБРР

Программа содействия торговле ЕБРР (TFP) отметила самые успешные банки-партнеры со всего мира в 2021 году.

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Государственный Укргазбанк уже второй год подряд получает награду в номинации "Most Active Issuing Bank Award 2021" («Самый активный банк-эмитент») в Украине 2021») по программе поддержки торговли ЕБРР (TFP).

Напомним, что портфель сделок торгового финансирования Укргазбанка за 2021 год составил 21,5 млрд. грн.

Церемония награждения состоялась в Марракеше, Королевстве Марокко. Впрочем, впервые организаторы прибегли к гибридному формату встречи – участники со всего мира также могли наблюдать за церемонией онлайн.

Программа содействия торговле ЕБРР TFP играет жизненно важную роль в поддержке торговли в регионах ЕБРР, особенно в эти сложные времена не только для Украины, но и для всего мира.

Ранее мы сообщали, что Укргазбанк первым среди банков возобновил работу отделения в Буче после ее деоккупации.

В банке заверили клиентов, что, несмотря на сложные условия работы, персонал работает над тем, чтобы продумать максимально безопасные маршруты и логистику пополнения наличными кассами и банкоматами.

Отделение работает там же, где и до войны — улица Энергетиков, 146