- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Укргазбанк разработал механизм открытия счетов онлайн
Открыть счет онлайн могут и ФЛПы, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты.
В Укргазбанке предлагают услугу, позволяющую открывать банковские счета онлайн.
Чтобы открыть счет онлайн, достаточно иметь электронную подпись (КЭП), потратить несколько минут на заполнение опросника и прохождение видеоверификации.
Для открытия счета необходимо заполнить короткую форму по ссылке и ждать связи с менеджером банка. После прохождения видеоверификации в согласованное время из любого уголка мира и предоставления менеджеру стандартного пакета документов в электронной форме вы будете иметь счет для совершения операций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Открыть счет онлайн могут и ФЛПы, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты.
В банке напоминают – предприниматели могут подписывать все необходимые документы онлайн: договоры, дополнительные соглашения и справки. Все это можно сделать в системах "Вовремя" и "Сота". Ведь из-за войны многие были вынуждены покинуть Украину, многие украинцы и бизнесы переехали в более безопасные западные регионы, а некоторые все еще остаются работать с бомбоубежищ.
Подробности — по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов: 0800-305-305.