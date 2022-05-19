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Укргазбанк разработал механизм открытия счетов онлайн

Укргазбанк разработал механизм открытия счетов онлайн

Открыть счет онлайн могут и ФЛПы, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты.

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В Укргазбанке предлагают услугу, позволяющую открывать банковские счета онлайн.

Чтобы открыть счет онлайн, достаточно иметь электронную подпись (КЭП), потратить несколько минут на заполнение опросника и прохождение видеоверификации.

Для открытия счета необходимо заполнить короткую форму по ссылке и ждать связи с менеджером банка. После прохождения видеоверификации в согласованное время из любого уголка мира и предоставления менеджеру стандартного пакета документов в электронной форме вы будете иметь счет для совершения операций.

Открыть счет онлайн могут и ФЛПы, малый и средний бизнес, а также крупные корпоративные клиенты.

В банке напоминают – предприниматели могут подписывать все необходимые документы онлайн: договоры, дополнительные соглашения и справки. Все это можно сделать в системах "Вовремя" и "Сота". Ведь из-за войны многие были вынуждены покинуть Украину, многие украинцы и бизнесы переехали в более безопасные западные регионы, а некоторые все еще остаются работать с бомбоубежищ.

Подробности — по бесплатному номеру поддержки бизнес-клиентов: 0800-305-305.