Укргазбанк возобновил работу отделения в Буче после деоккупации

Это второй город после Чернигова, в котором банк первым среди украинских банков возобновил обслуживание клиентов.

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Укргазбанк первым среди банков возобновляет работу отделения в Буче.

В банке заверили клиентов, что, несмотря на сложные условия работы, персонал работает над тем, чтобы продумать максимально безопасные маршруты и логистику пополнения наличными касс и банкоматов.

Отделение работает там же, где и до войны – улица Энергетиков, 146.

Также в банке напомнили, что недавно был создан благотворительный депозит "Отстроим города вместе" для тех, кто хочет помочь в восстановлении украинских городов, наиболее пострадавших от российского вторжения.

"Вместе с нашими клиентами мы сможем ежемесячно направлять средства на финансирование разрушенных городов, среди этого перечня, конечно, есть Буча. Так что вместе мы обязательно ее отстроим, и она снова станет уютной и счастливой", — заверили в Укргазбанке.

Ранее мы сообщали, что Укргазбанк упростил обслуживание своих клиентов и ввел подписание кредитных соглашений и любых других документов онлайн.

Теперь для подписи соглашения не нужно тратить время и приезжать в банковские отделения, это можно сделать дистанционно в системах "Вовремя" и "Сота".