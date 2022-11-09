Укргазбанк выдал первый заем по доступной ипотеке єОселя

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Более месяца назад государственный Укргазбанк присоединился к новой госпрограмме доступного кредитования для украинцев єОселя и уже выдал первый кредит.

Ипотеку на вторичном рынке получил инспектор патрульной полиции Киева Антон, узнавший о новой госпрограмме со СМИ. Выбрал именно Укргазбанк, потому что считает его надежным и открытым для клиентов. Заемщика привлекли выгодные условия кредита, ведь у него нет столько средств, чтобы приобрести собственное жилье.

Антон выбрал дом в Гостомеле по таким критериям как цена, небольшое расстояние до Киева, отличная природа и новый жилой комплекс. Говорит, что всегда мечтал о собственном уютном жилье с просторной комнатой и кухней.

Антон получил кредитные средства в размере более 1 млн. грн., сроком на 20 лет, размер первого взноса – 22,2% от суммы кредита, компенсационная ставка – 3%.

Участниками программы могут стать социальные категории: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, а также медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

В настоящее время услуга в тестовом режиме доступна на портале Действие. Полноценно сервисом можно будет воспользоваться совсем скоро в мобильном приложении Действие, подать заявку возможно будет всего в несколько кликов. В настоящее время идет бета-тестирование услуги в приложении, чтобы процесс подачи заявки был максимально простым и удобным.

Напомним, с начала 2023-го года подать заявку в программу єОселя" смогут все желающие граждане, которые будут отвечать определенным критериям.

Подробности о программе можно узнать в контакт-центре Укргазбанка: 0 800 309 000.