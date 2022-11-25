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Укргазбанк запустил новую услугу для физических лиц волонтеров

Укргазбанк запустил новую услугу для физических лиц волонтеров

Теперь государственный Укргазбанк открывает физическим лицам карточные счета для осуществления волонтерской деятельности на особых условиях.

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Так, Укргазбанк предоставляет возможность волонтерам открыть счет для осуществления своей деятельности.

Какие возможности предоставляет счет волонтера:

  1. Зачисление безналичных средств на счет физического лица волонтера без комиссии (в том числе за счет р2р переводов на карту) как от плательщиков счета/карты, открытых в Укргазбанке, так и от плательщиков других финансовых учреждений
  2. Возможность осуществлять инициируемые переводы в иностранной валюте с целью содействия повышению обороноспособности Украины.
  3. Осуществлять безналичные расчеты со счета волонтера, открытого в долларах США и евро, с помощью платежной карты за границей без ограничений

Как воспользоваться новой услугой счета волонтера:

  1. Обратитесь в ближайшее отделение и сообщите, что вам нужно открыть счет для осуществления волонтерской деятельности. Для открытия счета необходимы документы: паспорт или заменяющий его документ; документ о присвоении идентификационного кода
  2. Вам будет открыт карточный счет по тарифному плану "Эконом".
  3. Получите справку по форме 4-РО для регистрации в Реестре волонтеров.
  4. После регистрации в Реестре волонтеров предоставите в банк письмо о включении в Реестр волонтеров и получите особые условия обслуживания для волонтеров.