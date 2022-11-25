Укргазбанк запустил новую услугу для физических лиц волонтеров

Теперь государственный Укргазбанк открывает физическим лицам карточные счета для осуществления волонтерской деятельности на особых условиях.

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Так, Укргазбанк предоставляет возможность волонтерам открыть счет для осуществления своей деятельности.

Какие возможности предоставляет счет волонтера:

Зачисление безналичных средств на счет физического лица волонтера без комиссии (в том числе за счет р2р переводов на карту) как от плательщиков счета/карты, открытых в Укргазбанке, так и от плательщиков других финансовых учреждений Возможность осуществлять инициируемые переводы в иностранной валюте с целью содействия повышению обороноспособности Украины.

Осуществлять безналичные расчеты со счета волонтера, открытого в долларах США и евро, с помощью платежной карты за границей без ограничений



Как воспользоваться новой услугой счета волонтера: