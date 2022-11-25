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Укргазбанк запустил новую услугу для физических лиц волонтеров
Теперь государственный Укргазбанк открывает физическим лицам карточные счета для осуществления волонтерской деятельности на особых условиях.
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Так, Укргазбанк предоставляет возможность волонтерам открыть счет для осуществления своей деятельности.
Какие возможности предоставляет счет волонтера:
- Зачисление безналичных средств на счет физического лица волонтера без комиссии (в том числе за счет р2р переводов на карту) как от плательщиков счета/карты, открытых в Укргазбанке, так и от плательщиков других финансовых учреждений
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Возможность осуществлять инициируемые переводы в иностранной валюте с целью содействия повышению обороноспособности Украины.
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Осуществлять безналичные расчеты со счета волонтера, открытого в долларах США и евро, с помощью платежной карты за границей без ограничений
Как воспользоваться новой услугой счета волонтера:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Обратитесь в ближайшее отделение и сообщите, что вам нужно открыть счет для осуществления волонтерской деятельности. Для открытия счета необходимы документы: паспорт или заменяющий его документ; документ о присвоении идентификационного кода
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Вам будет открыт карточный счет по тарифному плану "Эконом".
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Получите справку по форме 4-РО для регистрации в Реестре волонтеров.
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После регистрации в Реестре волонтеров предоставите в банк письмо о включении в Реестр волонтеров и получите особые условия обслуживания для волонтеров.