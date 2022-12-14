В Киеве выставили на продажу исторический дом, в котором было отделение Мегабанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 26 декабря в системе “Prozorro.Продажи” активы Мегабанка. Как говорится в сообщении фонда, на торги одним лотом будут выставлены объект недвижимости в центральной части города Киева, а также права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и основные средства.

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Речь идет, в частности, о здании бывшего отделения банка – нежилом двухэтажном доме общей площадью 690,8 квадратных метра на улице Богдана Хмельницкого, 64. Здание оборудовано всеми инженерными сетями и расположено в пешей доступности к станции метро "Университет".

Начальная цена реализации лота №G19N021662 установлена в 79,43 миллиона гривен. Указанные активы, находящиеся на балансе Мегабанка, выставляются на торги впервые.

Аукцион пройдет по классической (английской) модели аукциона. Участие в нем могут принять физические и юридические лица, за исключением лиц, связанных с Россией. Средства, вырученные от продажи активов, фонд направит на расчеты с кредиторами банка.

Напомним, что Мегабанк, 2 июня был признан неплатежеспособным, а 22 июля его было решено ликвидировать. За это время ФГВ объявил инвестиционный конкурс по спасению финучреждения, но несмотря на наличие предварительной заинтересованности по крайней мере двух инвесторов, никто заявок так и не подал.

Отметим также, что Мегабанк стал первым банком, на вкладчиков которого распространяется норма о полном возмещении средств на время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения. Выплаты денег вкладчикам ФГВ начал 21 июня. В свою очередь, продажа активов финучреждения была начата в конце сентября.