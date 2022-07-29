В Украине стало меньше налички

В условиях войны многие украинцы предпочитают безналичные операции с платежными карточками, а сумма наличных, находившаяся в обороте в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что сумма наличных, находившаяся в обороте в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 млрд грн.

В том числе почти 3 млрд шт. банкнот на общую сумму 668,7 млрд грн, а также почти 14,1 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) в размере 5,1 млрд грн. Это на 46,4 млрд грн или на 7,4% больше, чем в начале 2022 года (на 01.01.2022 – 627,6 млрд грн).

"В то же время, если сравнивать с началом апреля этого года, наблюдается постепенное сокращение наличных денег в обороте. Так, в этом году за апрель-июнь она уменьшилась почти на 2% или на 11 млрд грн (на 1 апреля 2022 года в обороте находилось 685 млрд грн)" , – отмечают в НБУ.

В Нацбанке также приводят несколько интересных фактов о наличном обороте в стране. Так, по данным НБУ, на одного жителя Украины приходилось: 72 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 - 71 и 162 шт. соответственно).

Традиционно в наличном обороте больше монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет оборота), а меньше всего – монет номиналом 10 гривен (0,8%).

Меньше сейчас банкнот в обороте номиналом 10 гривен (4% от общего количества банкнот в обороте). Это связано с тем, что такие банкноты НБУ постепенно – по мере их износа – заменяет соответствующими оборотными монетами, которые могут значительно больше времени находиться в обращении.

Больше всего в наличном обороте теперь банкнот номиналом 500 гривен (24,9% от общего количества банкнот в обороте). Такое изменение произошло из-за роста спроса на этот номинал банкнот, а также увеличения объемов изъятия из обращения банкнот номиналом 200 грн, в том числе старого дизайна.