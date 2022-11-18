За кулисами World Cheese Awards: Украина впервые нанесена на сырную карту мира. Итоги пресс-конференции.

16.11 в Киеве состоялась пресс-конференция на тему «За кулисами World Cheese Awards: Украина впервые нанесена на сырную карту мира». Организаторы — Ardis Group и сообщество ProCheese.

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Спикеры пресс-конференции:

Дмитрий Чернов, СЕО Ardis Group;

Оксана Чернова, сырная экспертка сообщества ProCheese, соосновательница фестиваля ProCheese Awards, Super Gold судья WСA;

Наталия Кагадий, директор сообщества ProCheese в Ardis Group;

Виктор Шуткевич, координатор проектов по экономическому развитию Посольства Швейцарии в Украине;

Ирина Высоцкая, координатор компонента «Молочный сектор» швейцарско-украинской программы Quality FOOD Trade Program;

Джон Фарранд, генеральный директор Guild of Fine Food, основатель и организатор WСA;

Наталия Пальчак, владелица сыроварни, которая получила награду Super Gold.

World Cheese Awards — самый масштабный сырный конкурс в мире. Он проходит с 1988 года в разных странах мира: в 2022-м событие должно было впервые состояться в Украине, но из-за полномасштабного вторжения россии проведение мероприятия в Киеве было отсрочено до 2024-го года.

Джон Фарранд, генеральный директор Guild of Fine Food, основатель и организатор WСА, сообщил, что он неоднократно приезжал в Киев в рамках подготовки к проведению World Cheese Awards в Украине. Также он подчеркнул, что, когда это событие все же состоится в Киеве, Guild of Fine Food обеспечат, чтобы на мероприятии могли побывать как можно больше достойных производителей сыра, экспертов и ценителей сыра со всего мира.

В этом году на международном конкурсе в Великобритании впервые приняли участие 39 сыров из Украины. Это стало возможным благодаря сообществу ProCheese — официальным представителям Украины на WCA и при поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинской программы Quality FOOD Trade Program.

Один из сыров получил высшее отличие — награду Super Gold и вошел в сотню лучших сыров мира по версии World Cheese Awards. Производитель этого сыра — маленькая сыроварня в Ивано-Франковской области.

«Сырная торбочка» от Станиславской сыроварни. Источник: ProCheese



Дмитрий Чернов, СЕО Ardis Group рассказал, почему для компании было очень важно воплотить в жизнь этот проект и сейчас представлять Украину за границей. На World Cheese Awards с нашими сырами могли познакомиться баеры мировых торговых сетей, владельцы сырных магазинов и международные сырные эксперты, и такое событие существенно повлияло на экспортный потенциал украинского сыра. Также Дмитрий добавил, что подобные конкурсы дают украинским сыроварам и крупным производствам толчок к усовершенствованию, стимулируют здоровую конкуренцию и развивают рынок сыра в целом.

Одна из основных задач компании Ardis Group — объединение представителей отрасли, ведь сейчас, как никогда, важно вместе поддерживать экономику страны и достойно представлять Украину на мировых событиях. А также привлекать еще больше компаний-игроков рынка, вместе развивать и продвигать молочную отрасль.

Оксана Чернова, Super Gold судья WСA и сырная экспертка сообщества ProCheese рассказала, как проходит конкурс и как выбирается самый лучший сыр.

Судит конкурс профессиональное международное жюри, каждый образец оценивается по нескольким параметрам: внешний вид сырной головы, текстура и аромат корочки и сырного теста, отсутствие лишних запахов. Вкус — главный показатель качества сыра и очень важный фактор.

Сыры распределяются по столам, и более двухсот экспертов, работая в группах по три человека, присваивают сыру одну из наград — золотую, серебряную или бронзовую. С каждого стола сыры с наибольшим количеством баллов попадают на оценивание в Super Gold Jury — 16 лучших профессионалов отрасли, выбирающих победителя. Большинство участников конкурса из Европы, однако подают заявки на конкурс со всего мира.

Стоит добавить, что все сыры имеют одинаковую маркировку штрих-кодом, без какой-либо айдентики бренда, что подтверждает независимость оценки.

Судьи конкурса — сырные эксперты разных континентов, которые имеют свои особенности восприятия вкусов. И оценка жюри с разными предпочтениями, которые сходятся при выборе лучших сыров, добавляет больше оснований, что именно такие сыры будут иметь потенциал для экспорта, потому что у них особые вкусы.

Наталия Кагадий, Оксана Чернова. Источник: ProCheese

Директор сообщества ProCheese в Ardis Group Наталья Кагадий добавила, что подготовка к участию в конкурсе длилась четыре года. В частности, одним из шагов стало проведение в Украине национального конкурса ProCheese Awards 2021 для отечественных сыроваров с целью подготовить их к более масштабному событию.

ProCheese Awards 2021. Джерело: ProCheese

Виктор Шуткевич, координатор проектов по экономическому развитию Посольства Швейцарии в Украине, рассказал, что за последние 20 лет они оказывают техническую помощь Украине в разных направлениях, поддерживают малых и средних производителей, в том числе и в молочном секторе. Для Швейцарии важно создание новых рабочих мест, поддержка возможности украинцам потреблять качественные пищевые продукты. Виктор отметил, что для этих целей Швейцария уже выделила почти 100 миллионов гривен для предоставления хозяйствам по производству молока в деоккупированных областях гуманитарную помощь в форме средств для обеспечения гигиены производства молока.

Координатор компонента «Молочный сектор» швейцарско-украинской программы Quality FOOD Trade Program Ирина Высоцкая добавила, что основными участниками конкурса стали микро- и малые производители сыра. По ее словам, для Quality FOOD Trade Program важны развитие торговли и поддержка именно микро- и малого предпринимательства в децентрализованных регионах Украины.

Ирина Высоцкая, Виктор Шуткевич. Источник: ProCheese

Программа фокусируется на проектах, которые важны для развития молочного сектора, создания добавленной стоимости и продвижения экспорта. И именно такими стали проекты из Ardis Group и ProCheese по организации бесплатного обучения для сыроваров и участие украинских сыров в WCA.

Наталья Пальчак, обладательница сыроварни, получившая Super Gold награду, поделилась, что после участия в конкурсе она стала намного увереннее в своих сырах, а также получила четкий ориентир для развития своего бизнеса.

Наталья Кагадий поделилась вызовами, с которыми столкнулись Ardis Group и ProCheese во время реализации этого проекта:

Собрать участников. Для Украины в этом году было выделено 50 мест для бесплатного участия, но собрать удалось всего 39 сыров.

Наличие у производителей сыра всех нужных документов. Были желающие, которые из-за этого, к сожалению, не смогли принять участие в конкурсе.

Отсутствие доверия. Некоторые производители сыра не смогли поверить в то, что объединение бизнесов ради общей цели и реализации совместных проектов несет в себе визионную цель и желание внести свой вклад в будущее, а не коммерческую составляющую.

Логистика и подготовка сопроводительных документов.

Поскольку Великобритания не входит в состав ЕС, у нее есть ряд своих правил по ввозу продуктов на ее территорию. Компания обращалась в Посольство Украины в Великобритании, Госпродпотребслужбы для разработки упрощенной процедуры доставки. К сожалению, сейчас война, и это оказался довольно тяжелый процесс.

Из-за долгого маршрута важно было рассчитать время доставки почасово, ведь на конкурс ехали и свежие сыры с достаточно малыми сроками годности.

Визы и дорога.

Поскольку на время войны в Украине нет Посольства Великобритании, заявку на получение визы нужно подавать в Польше, а через месяц еще раз туда ехать забирать визу. В общей сложности дорога в Ньюпорт заняла у команды 1,5 недели: 6 поездов и 1 самолет.

Оксана Чернова и Дмитрий Чернов не получили своевременно визы и были вынуждены присоединиться к событию онлайн.

Финансы. Участие в таких конкурсах — достаточно дорогой проект, но компании удалось привлечь дополнительное финансирование от швейцарско-украинской программы Quality FOOD Trade Program. В большинстве стран именно министерства экономики или государственные учреждения финансируют такие проекты, поскольку они популяризируют страну в мире.

Спикеры пресс-конференции. Источник: ProCheese

Ardis Group и ProCheese подчеркивают, что всем участникам молочной отрасли сейчас крайне важно объединяться, доверять друг другу и каждому вносить свой вклад в такие глобальные проекты. Ведь маленькими победами мы приближаем нашу страну к большой, главной Победе.