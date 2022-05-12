Зеленский распорядился национализировать собственность Сбербанка и Проминвестбанка, просит Раду одобрить

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду одобрить его указ о введении в действия решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

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Соответствующий законопроект поступил в парламент 11 мая и был зарегистрирован под №7371. В случае принятия документа он вступит в силу со дня опубликования. Сам же упомянутый указ на сайте президента пока не публиковался, однако его скан-копия была опубликована на сайте Рады.

В решении СНБО речь идет о 99,77% Проминвестбанка, принадлежащих российской государственной корпорации "ВЭБ.РФ", и 100% Международного резервного банка (ранее - Сбербанк, дочерний банк Сбербанка России).

Также решено отобрать у МР Банка право требования долга Донецкой железной дороги в сумме почти 4,9 миллиарда гривен, долга завода "Электротяжмаш" в 517 миллионов гривен, долга холдинговой компании "Артем" в 205 миллионов гривен, а также долга предприятия "Заря-Машпроект" в 2,3 миллиарда гривен. У ПИБ, в свою очередь, государство забирает долг перед ним "Укрзализныци" в сумме почти 6,8 миллиарда гривен.

Кроме того, бывшего Сбербанка конфискуют кредиторские требования почти на 14,9 миллиарда гривен, а у ПИБ - на 935 миллионов гривен. Помимо этого, оба финучредждения лишатся средств на накопительном и корреспондентских счетах, облигаций внутреннего госзайма и депозитных сертификатов, эмитированных Национальным банком Украины.

Кабинету министров и Фонду гарантирования вкладов физлиц при участии НБУ поручено провести национализацию указанных активов в течение 10 дней после опубликования указа Зеленского. Однако он, как выше отмечено, на президентском сайте не публиковался, потому пока не может рассматриваться как официально опубликованный.

Напомним, что 3 марта Рада приняла закон об основных принципах национализации Украиной активов, принадлежащих России и ее резидентам, однако конкретных решений о такой конфискации пока не принималось.

В пояснительной записке к нынешнему президентскому законопроекту отмечается, что он позволит создать правовые основания для реализации мер, предусмотренных указанным решением СНБО "с целью мобилизации необходимых ресурсов для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, ее национальных интересов в условиях полномасштабной агрессивной войны, которую РФ развязала и ведет против Украины и украинского народа".

Напомним при этом, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило документ, согласно которому активы РФ на территории Украины перейдут государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Предполагается, что именно российские активы станут одним из основных источников наполнения этого фонда.

Отметим, что Нацбанк решил отозвать лицензии и ликвидировать упомянутые ПИБ и Международный резервный банк еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину.