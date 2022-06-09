- Тип
- Partner
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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10 июня состоится образовательный ивент "Диджитал во время войны: корпоративный опыт" с Оксаной Коваль
Ивент состоится на платформе MMR EDU 10.06.2022. Начало – 11:00. Регистрация по ссылке: https://edu.mmr.ua/partners/
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
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С руководительницей департамента коммуникаций, PR и GR Kernel Оксаной Коваль поговорим о том:
· что и как транслировать компаниям и ключевым лицам в соцсетях, чтобы удвоить органический охват
· как работать с личным брендом первого лица/менеджмента/пиарщика в военное время, чтобы не отхватить хейтПодписывайтесь на наш YouTube канал
· как корпоративные блоггеры становятся мощными информационными войсками: рост внимания СМИ, в том числе международных
Присоединиться к ближайшей лекции можно, сделав добровольный взнос на сумму от 200 грн. и поддержав таким образом редакцию MMR .