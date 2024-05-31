12 украинских бизнесов смогут получить €480 тыс на развитие экспорта и инноваций

12 бизнесов из Украины могут получить гранты на сумму 480 тысяч евро на развитие экспорта и инноваций в рамках программы международного сотрудничества “EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП”.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что подавать заявку могут малые и средние предприятия, работающие в сферах:

перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели);

креативной индустрии (мода, дизайн и др.);

других отраслей, не указанных выше, с экспортным и инновационным потенциалом.

Предприниматели могут получить грант до 40 000 евро каждый и консультационную поддержку.

Когда и как подать заявку

В Минэкономики отмечают, что дедлайн подачи заявок - 25 июня 2024 23:59 .

Подавать заявку здесь: https://www.12grants4sme.world/

"Приоритет будет предоставляться предприятиям, которые соблюдают принципы циркулярной экономики, зеленой экономики, экологически чистого производства, энергоэффективности, возобновляемой энергетики", - говорится в сообщении ведомства.

Справка:

Гранты предоставляются в рамках программы международного сотрудничества EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП, которая совместно финансируется Европейским Союзом и правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Партнер по выполнению – Общественный союз "Сеть Глобального договора в Украине" (ОС "Сеть ГД в Украине").

Фото: ua.depositphotos.com