Аграрии призывают не допустить ликвидацию Минагрополитики

Аграрии обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой предотвратить объединение Министерства аграрной политики и продовольствия с Министерством экономики и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности экономики.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как говорится в обращении, вес агропромышленного сектора Украины значительно возрос с начала полномасштабного вторжения. Поэтому логичным и чрезвычайно важным для бизнеса является наличие специализированного органа государственной власти, который будет отвечать за формирование аграрной политики, определение направлений восстановления агропродовольственного сектора, обеспечение объемов аграрного производства в военное время и налаживание цепей поставок агропродукции на мировые рынки.

"Ликвидация Министерства аграрной политики и продовольствия Украины приведет к негативным последствиям как в агропродовольственном секторе, так и экономике государства в целом, а также вызовет обеспокоенность иностранных партнеров и поставит под угрозу налаживание экспортных поставок украинского продовольствия в нуждающиеся страны", - говорится в обращении .

Аграрии подчеркивают, что большинство стран с развитым аграрным сектором имеют отдельный центральный орган исполнительной власти, отвечающий исключительно за формирование аграрной политики, в частности, США, Канада, Турция. Почти все страны-члены ЕС (за исключением Австрии) имеют центральные органы власти, которые отвечают исключительно за сельское хозяйство и продовольствие.

"Учитывая вышесказанное, ведущие общественные объединения АПК призывают учесть мнение агросектора при осуществлении оптимизации количества центральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, издание ZN со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль с несколькими министрами вечером 8 ноября провели заседание, на котором обсудили изменения в структуре Кабинета министров. Предварительно, власти договорились уменьшить количество министерств с 20 до 14, а также уменьшить штат каждого ведомства.

В частности, Министерство экономики, Министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия планируют объединить в Министерство экономического развития.