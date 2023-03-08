"БЭБ "убивает" бизнес", - Тарас Загородний

Вместо того чтобы всячески поддерживать государство, Бюро экономической безопасности объявило войну крупнейшим отечественным донаторам ВСУ.

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К такому выводу пришел в своем материале для Цензор.nеt управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

За прошедший месяц БЭБ заблокировал работу двух предприятий ИТ-компании MacPaw и завода ЧАО "Полтавский ГОК" Ferrexpo, последнее из которых является ключевым налогоплательщиком, крупным работодателем и одним из крупнейших экспортеров.

"Весомой поддержкой государству стала, в частности, авансовая уплата предприятиями отрасли налогов в феврале-марте 2022 года: по 1 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты заранее уплатили компании СКМ и группа Ferrexpo. Также благодаря тому, что 100% продукции Ferrexpo экспортирует, в Украину заходит валюта, а ведущие мировые компании из уважения к своему партнеру перечисляют значительные средства в поддержку Украины", - отметил Тарас Загородний.

По его словам, пример ареста активов Полтавского ГОКа — лишь один из случаев в горнодобывающей отрасли. Ежедневно на десятки компаний, уплачивающих налоги и помогающих армии, БЭБ оказывает давление. В результате, по мнению эксперта, это может привести к тому, что экономика страны полностью остановится.

"Фактически бюро превратилось в рейдеров, которые "отжимают" предприятия у их владельцев. Не исключено, что власти в стране думают, что текущие действия правоохранительных органов - это шаги к инвестиционной привлекательности страны. Но сейчас происходит невыполнение обязательств перед иностранными партнерами, а уничтожение их уверенности в наличии у нас правовой системы и адекватного отношения к частному бизнесу" , - пишет эксперт.

По мнению Загороднего, нужно немедленно на самом высоком уровне принимать решения: как защитить бизнес от давления правоохранительных органов и создать по-настоящему действующую антикоррупционную организацию.