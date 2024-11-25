Бизнес уже получил более 100 тысяч кредитов по программе "5-7-9%"

С начала 2024 года предприятия получили более 22 тыс. льготных кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", общая сумма которых составляет 82,6 миллиарда гривен. С начала программы в феврале 2020 года было выплачено 100,9 тыс. кредитов на сумму 349,5 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Отмечается, что на прошлой неделе бизнес получил в 561 льготный кредит на 2,2 млрд гривен.

На что предприниматели чаще всего тратят средства

Бизнес чаще всего направляет средства на развитие перерабатывающего производства и инвестиционные цели.

В рамках программы бизнес получил:

· 20,6 млрд грн — на пополнение оборотных средств;

· 20,4 млрд грн – на переработку;

· 18,9 млрд грн – на кредитование в зоне высокого военного риска;

· 17,3 млрд грн – инвестиционные кредиты.

Лидерами по регионам по объемам заключенных кредитных договоров стали Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и столица.

В программе участвуют 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (47 тыс.), Ощадбанк (15,5 тыс.) и Укргазбанк (5,6 тыс.).

Что известно о программе "5-7-9%"

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн грн.

Средства можно использовать на приобретение оборудования на предприятии, на модернизацию оборудования, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, пополнение оборотных средств.

Процентные ставки:

5% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в первые три месяца;

7% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн без обязательства создавать новые рабочие места;

9% годовых – для бизнесов с выручкой до 50 млн грн.

Ранее сообщалось, что изменение условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%" привели к росту доли кредитов для бизнеса на развитие производства.