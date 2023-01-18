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Более 300 пострадавшим от войны в Украине малым бизнесам дадут гранты на восстановление за деньги Германии
Более 300 представителей украинского малого бизнеса, пострадавших в результате военных действий на территории Украины, получат гранты на восстановление в процессе реализации проекта "Развитие МСП: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и возобновление бизнеса", сообщают в Министерстве экономики.
Проект внедряется представительством Международной организации по миграции в Украине в сотрудничестве с Минэкономики и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Финансирование же осуществляется правительством Германии через Немецкий банк развития (KfW).
Так, в рамках первого конкурса на получение грантов, объявленного еще в мае 2022 года, проект поддержал 62 микро- и 39 малых предприятий в Закарпатской, Львовской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грантами, направленными на восстановление и поддержание деловой активности, смягчение экономических последствий войны, сохранение и создание новых рабочих мест.
В рамках второго конкурса на получение грантов, объявленного в октябре, было отобрано 188 микропредприятий и 36 малых предприятий из вышеупомянутых областей, а также из Ивано-Франковской, Тернопольской и Полтавской областей. Также проектом планируется объявить конкурс на постоянной основе этой весной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Проект реализуется для эффективной поддержки предприятий, пострадавших от войны, включая переместивших свой бизнес, для укрепления их способности работать и поставлять критически необходимые товары и услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин, а также для пострадавшего от военных действий населения.
Он предусматривает предоставление одноразовых грантов (микропредприятиям – до 4500 евро, малым предприятиям – до 20000 евро, предприятиям-стартапам – до 7500 евро); оказание поддержки в форме консультационных услуг и в форме тренинга; привлечение украинской диаспоры к поддержке восстановления страны и целевых предприятий, в том числе через развитие профессиональных навыков, доступ к финансам, сотрудничеству и рынкам; а также подготовку аналитических продуктов, доступных правительству Украины.
Напомним также, что до 12 февраля продолжается подача заявок на грантовую программу для предпринимателей от Lenovo для поддержки малых и средних предприятий.
Источник фото: ua.depositphotos.com