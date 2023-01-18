Более 300 пострадавшим от войны в Украине малым бизнесам дадут гранты на восстановление за деньги Германии

Более 300 представителей украинского малого бизнеса, пострадавших в результате военных действий на территории Украины, получат гранты на восстановление в процессе реализации проекта "Развитие МСП: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и возобновление бизнеса", сообщают в Министерстве экономики.

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Проект внедряется представительством Международной организации по миграции в Украине в сотрудничестве с Минэкономики и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Финансирование же осуществляется правительством Германии через Немецкий банк развития (KfW).

Так, в рамках первого конкурса на получение грантов, объявленного еще в мае 2022 года, проект поддержал 62 микро- и 39 малых предприятий в Закарпатской, Львовской, Киевской, Черниговской и Сумской областях грантами, направленными на восстановление и поддержание деловой активности, смягчение экономических последствий войны, сохранение и создание новых рабочих мест.

В рамках второго конкурса на получение грантов, объявленного в октябре, было отобрано 188 микропредприятий и 36 малых предприятий из вышеупомянутых областей, а также из Ивано-Франковской, Тернопольской и Полтавской областей. Также проектом планируется объявить конкурс на постоянной основе этой весной.

Проект реализуется для эффективной поддержки предприятий, пострадавших от войны, включая переместивших свой бизнес, для укрепления их способности работать и поставлять критически необходимые товары и услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин, а также для пострадавшего от военных действий населения.

Он предусматривает предоставление одноразовых грантов (микропредприятиям – до 4500 евро, малым предприятиям – до 20000 евро, предприятиям-стартапам – до 7500 евро); оказание поддержки в форме консультационных услуг и в форме тренинга; привлечение украинской диаспоры к поддержке восстановления страны и целевых предприятий, в том числе через развитие профессиональных навыков, доступ к финансам, сотрудничеству и рынкам; а также подготовку аналитических продуктов, доступных правительству Украины.

Напомним также, что до 12 февраля продолжается подача заявок на грантовую программу для предпринимателей от Lenovo для поддержки малых и средних предприятий.

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