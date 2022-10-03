Brocard национализируют из-за русских корней. Верховная Рада готова рассмотреть законопроект

На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит проект о национализации активов России на территории Украины по особой процедуре.

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Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.

Кабинет Министров Украины составил список, в который вошли 903 объекта, принадлежащие непосредственно Российской Федерации. Принудительная национализация этих объектов состоится по особой процедуре.

Отмечается, что также в этом списке присутствует всем известна сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, что в свою очередь контролируется Министерством промышленности РФ.

Кроме того, в список объектов входит предприятие "Энергомашспецсталь" в Краматорске, что на 92% принадлежит оффшорной кипрской компании, контролируемой "Росатом".

Напомним, что 8 июня французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding сообщил, что якобы купил 100% ООО "Брокард-Украина".

После этого адвокаты "Брокард-Украина" попросили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин. Суд удовлетворил ходатайство "Брокард-Украина", но частично.

Арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании.