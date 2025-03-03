BWS 2025: какие идеи и лидеры будут формировать будущее?

Business Wisdom Summit 2025 станет выдающимся событием для бизнес-лидеров, управленцев и стратегов, стремящихся развивать свои компании и эффективно реагировать на современные вызовы. Нынешняя конференция объединит ведущих экспертов, которые поделятся прогнозами по будущему, представят действенные бизнес-стратегии и ответят на вопросы, которые беспокоят топ-менеджеров сегодня.

Что ждет посетителей?

Среди главных тем BWS 2025 – выход украинского бизнеса на глобальные рынки, адаптация к новым регуляторным условиям, лидерские стратегии в нестабильность, финансовая устойчивость предприятий и возможности цифровой трансформации для повышения эффективности бизнеса.

В программе саммита 6 панельных дискуссий, аналитические кейсы и эксклюзивные выступления топовых специалистов.

Вместе со спикерами поговорим о:

– Новая бизнес-карта Украины: как компаниям выходить на глобальные рынки и получать международное признание? Какие стратегии брендинга и позиционирования сегодня работают?

– Бизнес, закон и власть: какие регуляторные изменения ждать в 2025 году и как они повлияют на развитие предприятий? Какие перспективы государственно-частного партнерства?

– Recovery: инвестиции в восстановление: станет ли Ukraine Recovery Conference 2025 толчком к масштабному восстановлению? Какие механизмы страхования инвестиций уже работают, а какие еще предстоит создать?

– Экономические вызовы бизнеса: как предприятиям адаптироваться к новой экономической реальности, оптимизировать затраты и поддерживать операционную стабильность? Какие возможности открывает ветеранское предпринимательство?

– Miltech на экспорт: как расширить рынки сбыта украинской военной техники? Можно ли получить поддержку от European Defence Fund?

– Технологии и автоматизация: как искусственный интеллект и цифровая трансформация изменят бизнес в 2025 году?

– Цена лидерства в эпоху перемен: как принимать эффективные решения в турбулентные времена? Как меняется управленческий подход и что делает современного лидера сильным?

Кто выступит на саммите?

К саммиту уже присоединились:

Руслан Шостак , президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS, один из крупнейших инвесторов Украины, инициатор логистического проекта WINHUB ($700 млн);

, президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS, один из крупнейших инвесторов Украины, инициатор логистического проекта WINHUB ($700 млн); Александр Богуцкий , СЕО Starlight Media, под его руководством компания укрепила лидерство на рынке и расширила европейское партнерство в сфере производства контента, маркетинга и социальных кампаний;

, СЕО Starlight Media, под его руководством компания укрепила лидерство на рынке и расширила европейское партнерство в сфере производства контента, маркетинга и социальных кампаний; Мауро Лонгобардо , генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", эксперт и управленец с более чем 20-летним опытом работы в области металлургии;

, генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", эксперт и управленец с более чем 20-летним опытом работы в области металлургии; Елена Шуляк , председатель комитета Верховной Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и партии "Слуга народа", инициатор цифровизации строительной отрасли, механизма компенсаций за разрушенное жилье и реформ в сфере градостроительства;

, председатель комитета Верховной Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и партии "Слуга народа", инициатор цифровизации строительной отрасли, механизма компенсаций за разрушенное жилье и реформ в сфере градостроительства; Виталий Коваль , министр аграрной политики и продовольствия Украины, бывший глава Фонда госимущества Украины, экс-председатель Ровенской ОГА, предприниматель, а также активный деятель в сфере спорта и член НОК Украины;

, министр аграрной политики и продовольствия Украины, бывший глава Фонда госимущества Украины, экс-председатель Ровенской ОГА, предприниматель, а также активный деятель в сфере спорта и член НОК Украины; Маси Найем , основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер", майор Вооруженных сил Украины;

, основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер", майор Вооруженных сил Украины; Сергей Вовченко , председатель наблюдательного совета "Молочного альянса", предприниматель с 25-летним опытом, бывший председатель правления банка "Аваль";

, председатель наблюдательного совета "Молочного альянса", предприниматель с 25-летним опытом, бывший председатель правления банка "Аваль"; Андрей Семченко , директор по корпоративному бизнесу СК ИНГО, с 2007 года работает в сфере страховых финансов, внедряет инновационные подходы для поддержки бизнеса;

, директор по корпоративному бизнесу СК ИНГО, с 2007 года работает в сфере страховых финансов, внедряет инновационные подходы для поддержки бизнеса; Петр Чернышев, председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института, предприниматель и инвестор, бывший топ-менеджер "Carlsberg Украина" и "Киевстар", основатель образовательного проекта "Контора Ри", реформирующий преподавание математики в Украине.

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