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BWS 2025: какие идеи и лидеры будут формировать будущее?
Business Wisdom Summit 2025 станет выдающимся событием для бизнес-лидеров, управленцев и стратегов, стремящихся развивать свои компании и эффективно реагировать на современные вызовы. Нынешняя конференция объединит ведущих экспертов, которые поделятся прогнозами по будущему, представят действенные бизнес-стратегии и ответят на вопросы, которые беспокоят топ-менеджеров сегодня.
Что ждет посетителей?
Среди главных тем BWS 2025 – выход украинского бизнеса на глобальные рынки, адаптация к новым регуляторным условиям, лидерские стратегии в нестабильность, финансовая устойчивость предприятий и возможности цифровой трансформации для повышения эффективности бизнеса.
В программе саммита 6 панельных дискуссий, аналитические кейсы и эксклюзивные выступления топовых специалистов.
Вместе со спикерами поговорим о:
– Новая бизнес-карта Украины: как компаниям выходить на глобальные рынки и получать международное признание? Какие стратегии брендинга и позиционирования сегодня работают?
– Бизнес, закон и власть: какие регуляторные изменения ждать в 2025 году и как они повлияют на развитие предприятий? Какие перспективы государственно-частного партнерства?
– Recovery: инвестиции в восстановление: станет ли Ukraine Recovery Conference 2025 толчком к масштабному восстановлению? Какие механизмы страхования инвестиций уже работают, а какие еще предстоит создать?
– Экономические вызовы бизнеса: как предприятиям адаптироваться к новой экономической реальности, оптимизировать затраты и поддерживать операционную стабильность? Какие возможности открывает ветеранское предпринимательство?
– Miltech на экспорт: как расширить рынки сбыта украинской военной техники? Можно ли получить поддержку от European Defence Fund?
– Технологии и автоматизация: как искусственный интеллект и цифровая трансформация изменят бизнес в 2025 году?
– Цена лидерства в эпоху перемен: как принимать эффективные решения в турбулентные времена? Как меняется управленческий подход и что делает современного лидера сильным?
Кто выступит на саммите?
К саммиту уже присоединились:
- Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, основатель EVA и VARUS, один из крупнейших инвесторов Украины, инициатор логистического проекта WINHUB ($700 млн);
- Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media, под его руководством компания укрепила лидерство на рынке и расширила европейское партнерство в сфере производства контента, маркетинга и социальных кампаний;
- Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", эксперт и управленец с более чем 20-летним опытом работы в области металлургии;
- Елена Шуляк, председатель комитета Верховной Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и партии "Слуга народа", инициатор цифровизации строительной отрасли, механизма компенсаций за разрушенное жилье и реформ в сфере градостроительства;
- Виталий Коваль, министр аграрной политики и продовольствия Украины, бывший глава Фонда госимущества Украины, экс-председатель Ровенской ОГА, предприниматель, а также активный деятель в сфере спорта и член НОК Украины;
- Маси Найем, основатель ОО "Принцип" и юридической компании "Миллер", майор Вооруженных сил Украины;
- Сергей Вовченко, председатель наблюдательного совета "Молочного альянса", предприниматель с 25-летним опытом, бывший председатель правления банка "Аваль";
- Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу СК ИНГО, с 2007 года работает в сфере страховых финансов, внедряет инновационные подходы для поддержки бизнеса;
- Петр Чернышев, председатель наблюдательного совета Киевского авиационного института, предприниматель и инвестор, бывший топ-менеджер "Carlsberg Украина" и "Киевстар", основатель образовательного проекта "Контора Ри", реформирующий преподавание математики в Украине.
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