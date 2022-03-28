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Через "Дію" снова можно автоматически зарегистрировать ФОП
На портале "Дія" украинцы снова могут зарегистрировать бизнес (ФОП). Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Эта услуга была временно недоступна, потому что реестры были отключены для сохранения данных, которые подверглись разного рода рискам в первые дни полномасштабной российско-украинской войны.
ФОП через "Дію" снова можно открыть в несколько кликов:
1. авторизируйтесь на портале;
2. заполните онлайн-форму;
3. проверьте и подтвердите данные электронной подписью.
На подачу заявления уходит до 10 минут, еще 2 секунды займет обработка полученных данных, которые автоматически попадут в реестр физлиц-предпринимателей.
В то же время ФОП может прекратить предпринимательскую деятельность по собственному желанию.
Основанием для прекращения предпринимательской деятельности является личное обращение заявителя (ФОП или доверенного лица) к государственному регистратору, то есть в налоговую, или подача заявления в электронной форме через личный кабинет предпринимателя на портале "Дія".
Напомним, что для ФОП 1-3 групп снова доступна услуга уплаты налогов в мобильном приложении "Дія".