"Черная пятница" в Украине остается главной распродажей года, однако в военных условиях она теряет привычный размах. Расходы на генераторы, сложная логистика, удорожание комплектующих и риск ударов по торговым центрам заставляют сети электроники более осторожно считать маржу.

Вместо ценовых обвалов рынок делает ставку на долгую рассрочку, онлайн-продажи и точечные скидки от производителей. Впрочем, пока одни игроки запускают недельные распродажи, другие вообще отказываются от акций.

Как ритейл техники проходит сезон скидок, на что реально упали цены и почему покупатель стал значительно придирчивее, выяснило Dilo.

Кто вышел на распродажу, а кто поставил акции на паузу

Для крупных специализированных сетей электроники ноябрьская распродажа остается главным пиком года, к которому команды готовятся примерно за полгода. Основные игроки рынка, в частности COMFY, "Фокстрот" и " Кибернетики", запустили акции в последнюю неделю ноября с продолжением на Киберпонедельник.

В отличие от западных рынков, где осенью распродают коллекции и остатки прошлого года, украинский ритейл работает иначе.

"Главное отличие "Черной пятницы" в Украине от мировых рынков состоит в том, что скидки дают на актуальные модели из постоянного ассортимента", - объясняет коммерческий директор сети "Фокстрот" Вячеслав Склонный.

Однако позволить себе такой марафон смогли не все. В сети "Эпицентр" сообщили, что в этом году официально не проводят "Черную пятницу". Причина — критическая нагрузка на бизнес из-за российских атак: половина торговой сети разрушилась, а накануне распродаж под удар попал еще один торговый центр компании.

Скидки под давлением генераторов и дорогих чипов: что реально дешевеет

Формально дисконты на отдельные категории, например аксессуары, доходят до 70–80%, а на мелкую бытовую технику — до 50–60%. Однако на ключевую электронику – смартфоны, ноутбуки и телевизоры – средняя скидка держится в пределах 10–30%.

Большинство скидок в "Черную пятницу" формируют не сами магазины, а производители техники. По словам совладельца сети электроники "Кибернетики" Сергея Потёмкина, украинские представительства мировых брендов (например Apple или Samsung) заранее готовят акционные пакеты или дают спеццены на отдельные популярные модели, а сети транслируют эти предложения покупателям.

В "Фокстроте" подтверждают: чтобы покрыть отложенный спрос — по данным Kantar, почти 40% украинцев сознательно ждали ноябрьских скидок — компании заранее договаривались с поставщиками и о специальных ценовых условиях, и о дополнительных партиях товара на склады.

В то же время участники рынка признают, что нынешняя распродажа по количеству предложений сдержаннее, чем в предыдущие годы, а сами скидки не столь велики.

"Это связано с мировой нестабильностью: дорожают чипы и память, поэтому с начала лета мы видим постоянный рост цен на ноутбуки и смартфоны. Конечно, это напрямую влияет на размер дисконта в "Черную пятницу", - добавляет Сергей Потемкин.

Наиболее востребованными остаются гаджеты, мелкая бытовая техника, посуда. На фоне атак на энергетику в топе продаж оказались павербанки, мобильные батареи и зарядные станции. Однако на последние спрос сейчас настолько превышает предложение, что устраивать массовые распродажи сетям в этом сегменте достаточно сложно.

Покупатель с калькулятором и ставка на долгую рассрочку

Поменялась и модель поведения покупателей. Украинцы более тщательно планируют бюджет и заранее отслеживают стоимость товаров, поэтому классические маркетинговые манипуляции с зачеркнутыми ценниками больше не работают, говорят участники рынка.

Основным сдерживающим фактором остается покупательная способность: по оценкам COMFY, для 60% клиентов главным препятствием есть необходимость собрать всю сумму сразу. Чтобы не потерять такого покупателя, сети делают ставку на оплату по частям, банковские кэшбеки и бесплатную доставку.

Тревоги, пустые ТРЦ и гибридный шоппинг

Ситуация безопасности и обстрелы напрямую влияют на посещаемость физических магазинов. В "Кибернетиках" фиксируют: после атак на торговые центры и информационных волн об угрозах, трафик в ТРЦ резко проседает и только накануне самой распродажи начинает постепенно восстанавливаться.

Из-за воздушных тревог и отключения света изменился сам сценарий покупки — клиенты пытаются минимизировать время пребывания в торговом зале. По оценкам COMFY, 64% покупателей приходят в магазин уже с несколькими заранее выбранными вариантами, а 44% окончательно определяются с моделью онлайн.

"В эту "Черную пятницу" ожидаем, что доля подготовленных покупателей может быть еще больше. В условиях воздушных тревог и отключений электроэнергии клиенты будут стремиться заранее определиться с покупкой, чтобы осуществить ее максимально быстро и удобно", — комментируют в пресс-службе COMFY.

В "Фокстроте" отмечают, что клиенты, чтобы не зависеть от тревог, все чаще миксуют каналы продаж: выбирают товар на сайте или в мобильном приложении, а забирают его в ближайшем магазине. Или наоборот: присматриваются к технике в магазине, а затем заказывают онлайн с доставкой на дом.

Чего ждет рынок от финала распродаж

Из-за высокой неопределенности ритейлеры избегают громких прогнозов по выручке за сезон: на результаты может повлиять любой массированный обстрел или длительный блекаут.

В то же время первые дни распродаж показывают, что спрос никуда не исчез. В " Фокстроте" уже зафиксировали рост продаж в 2-3 раза за первые четыре дня акции против обычной недели, на такую же динамику рассчитывают и в "Кибернетиках".

А в пиковые часы пятницы и субботы игроки готовятся к еще более ощутимому всплеску активности: в частности, в COMFY прогнозируют скачок онлайн-трафика в 4–6 раз, а количества заказов — в 5–8 раз по сравнению с обычными показателями.

В то же время участники рынка отмечают, что "Черная пятница" уже давно перестала быть точечным всплеском - она "съедает" продажи за две недели до старта акции и формирует затишье сразу после ее завершения.

В этом году она окончательно превратилась из праздника импульсивных покупок в взвешенный компромисс. Потребитель больше не верит в искусственные ценники и берет только необходимое – преимущественно в рассрочку, а для ритейла техники сезон стал тестом на операционную гибкость. Вместо соревнований за громкие дисконты выигрывают те сети, которые способны удержать рентабельность на фоне дорогих чипов и затрат на генераторы, обеспечить наличие дефицитных товаров и быстро выдать заказ клиенту между тревогами и графиками отключений.