Cheese Lover's Day — день когда стоит собраться с друзьями и создать сырную тарелку как настоящие ценители по всему миру

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Казалось бы, обычная пятница, множество рабочих задач и нескончаемый круг домашней рутины. Но нет! Сегодня, 20 января, во всем мире отмечается День любителей сыра. Именно этот праздник является одним из самых популярных поклонников молочного продукта во многих странах.

Интересно и то, что украинцы из года в год потребляют все больше сыра. Сейчас количество потребленного сыра, приходящегося на 1 человека в год, достигает 5,5 килограмма и цифра эта постоянно растет. Украинцы все чаще выбирают качественные сыры на ужин и потребляют их вместе с разными аккомпанементами.

Попробовав однажды такие сыры, вы больше не сможете отказать себе в удовольствии. Кроме того, этот продукт полезен для здоровья, а благодаря большому выбору на полках, любое блюдо с добавлением сыра становится особенным.

Полностью погрузить в сырный мир поможет компания Ardis Group , где работают настоящие сырные ценители, которые предлагают более 50 наименований сыров со всего мира для национальных сетей и HoReCa.

Сейчас очень важно отвлекаться и черпать знания в новой сфере.

Например, знали ли вы, что:

сырье для изготовления сыра бывает не только из коровьего или козьего молока, но и овечьего и молока буйволицы;

среди инструментов для работы с сырами используют не только привычный для всех нож или шпатель (для пастообразных сыров), но и лиру и нож-гильотину (для голубых сыров), жироль для срезки стружки с головки специального швейцарского полутвердого сыра Тет де Муан;

музой известного художника Сальвадора Дали был сыр камамбер, которым он вдохновлялся, когда создавал свой шедевр "Постоянство памяти";

существует человек, каждую неделю умывающий сыр и такого специалиста называют афинер. Он следит за созреванием сыров с пошлиной корочкой и выдерживает четкий график переворачиваний для обретения особого вкуса;

потребление сыра – это идеальный вариант для поднятия настроения, потому что он содержит гормон счастья, серотонин, отвечающий за самочувствие человека.

Команда Ardis Group поздравляет всех чизлаверов с праздником, желает чаще открывать для себя новые творожные сочетания и предлагает принять участие в розыгрышах на страницах социальных сетей любимых брендов украинцев:

Bergader – неповторимые баварские сыры, вкус которых каждый раз хочется добавить в список избранных блюд.

Lel ' — свежие сыры украинского происхождения, покоряющие сердца.

Участвуйте и выигрывайте изысканные сыры для уютного ужина от бренда Bergader, а также набор для приготовления непревзойденной пиццы с тягучей моцареллой для веселых пятничных посиделок с друзьями от бренда Lel'.

А уже совсем скоро, в мирное время, команда Ardis Group верит, что у всех украинцев и туристов появится возможность посетить крафтовые сыроварни и производства Украины и открыть для себя подлинные вкусы украинских сыров.