- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Delo.ua приглашает на работу корреспондентов по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции"
Бизнес-портал Delo.ua в поиске кандидатов на должность "Корреспондент" по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции".
Уровень нового работника: Junior или Middle
Фактическое проживание: г. Киев
Формат работы: смешанный - удаленно с обязательным посещением офиса в определенные дни или по требованию руководителя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мы предлагаем:
- Работа в г. Киеве.
- Полная занятость – 5 рабочих дней в неделю.
- Конкурентная заработная плата.
- Возможность работать в современном офисе, оборудованном генераторами, бытовыми удобствами (кухня, душевые комнаты), комфортными ньюзрумами и бомбоубежищем.
- Дружественный коллектив профессиональных редакторов и журналистов.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
Описание вакансии уровня Junior
Корреспондент делового СМИ по направлению "Бизнес/ритейл"
Базовые требования к кандидатам:
- Свободное владение украинским языком;
-
Базовое владение английским языком (уровень В1);
-
Умение работать с базами данных и системами поиска информации;
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Навыки деловой переписки;
- Умение работать в режиме ограниченного времени.
Приветствуются:
- опыт работы в СМИ от 1 года;
- Профильное журналистское образование;
- Базовое знание SEO-принципов.
Рабочие задачи:
Выполнение редакционных задач – написание статей и новостей по заказу редакторов для портала Delo.ua. Работа по сбору данных из открытых источников информации, а также комментарии от экспертов и ньюзмейкеров в рамках редакционных задач. Отработка пресс-конференций, брифингов, презентаций, конференций, форумов и других публичных мероприятий.
Описание вакансии уровня Middle
Корреспондент/специальный корреспондент/обозреватель делового СМИ по направлению "Бизнес/ритейл"
- Работа в г. Киеве.
- Полная занятость – 5 рабочих дней в неделю.
- Конкурентная заработная плата.
- Возможность работать в современном офисе, оборудованном генераторами, бытовыми удобствами (кухня, душевые комнаты), комфортными ньюзрумами и бомбоубежищем.
- Дружественный коллектив профессиональных редакторов и журналистов.
- Возможность профессионального и карьерного роста.
Базовые требования к кандидатам:
- Свободное владение украинским языком;
-
Базовое владение английским языком;
-
Опыт работы в деловых СМИ от 3 лет. Осведомленность в профильной тематике: бизнес и ритейл;
-
умение находить и распознавать эксклюзивные материалы и писать на их основе статьи;
-
Наработана база контактов в бизнесе и экспертном сообществе;
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Способность формулировать и предлагать редакторам темы для публикаций;
-
Базовые навыки SEO;
-
Умение проводить интервью.
Приветствуются:
- Умение работать с открытыми базами данных.
- Умение работать с графическими редакторами для создания инфографики и простых иллюстраций.
- Опыт работы по созданию видеоконтента.
Рабочие задачи:
Написание статей, профильных обзоров, репортажей, кейсов, фичеров для портала Delo.ua. Поиск и обоснование тем для публикаций, разработка тематических планов, работа над SEO-текстами, организация и проведение интервью, работа со спикерами и экспертами бизнес-сообщества, сбор и анализ рыночных данных и тенденций, поиск экспертов и колумнистов по выбранному тематическому профилю, работа над спецпроектами.
CV отправлять по адресу: [email protected]
В теме письма указывать: для главного редактора
Корреспондент делового СМИ по направлению "Финансы и инвестиции"
Описание вакансии уровня Junior
Базовые требования к кандидатам:
- Свободное владение украинским языком;
-
Базовое владение английским языком (уровень В1);
-
Умение работать с базами данных и системами поиска информации;
-
Навыки деловой переписки;
-
Умение работать в режиме ограниченного времени.
Приветствуются:
- опыт работы в СМИ от 1 года;
- Профильное журналистское образование;
- Базовое знание SEO-принципов.
Рабочие задачи:
Выполнение редакционных задач - написание статей и новостей по теме "Финансы и инвестиции" по заказу редакторов для портала Delo.ua. Работа по сбору данных из открытых источников информации, а также комментарии от экспертов и ньюзмейкеров в рамках редакционных задач. Отработка пресс-конференций, брифингов, презентаций, конференций, форумов и других публичных мероприятий.
CV отправлять по адресу: [email protected]
В теме письма указывать: "Для главного редактора"