Delo.ua приглашает на работу корреспондентов по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции"

Бизнес-портал Delo.ua в поиске кандидатов на должность "Корреспондент" по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции".

Уровень нового работника: Junior или Middle

Фактическое проживание: г. Киев

Формат работы: смешанный - удаленно с обязательным посещением офиса в определенные дни или по требованию руководителя.

Мы предлагаем:

Работа в г. Киеве.

Полная занятость – 5 рабочих дней в неделю.

Конкурентная заработная плата.

Возможность работать в современном офисе, оборудованном генераторами, бытовыми удобствами (кухня, душевые комнаты), комфортными ньюзрумами и бомбоубежищем.

Дружественный коллектив профессиональных редакторов и журналистов.

Возможность профессионального и карьерного роста.

Описание вакансии уровня Junior

Корреспондент делового СМИ по направлению "Бизнес/ритейл"

Базовые требования к кандидатам:

Свободное владение украинским языком; Базовое владение английским языком (уровень В1);

Умение работать с базами данных и системами поиска информации;

Навыки деловой переписки;

Умение работать в режиме ограниченного времени.

Приветствуются:

опыт работы в СМИ от 1 года;

Профильное журналистское образование;

Базовое знание SEO-принципов.

Рабочие задачи:

Выполнение редакционных задач – написание статей и новостей по заказу редакторов для портала Delo.ua. Работа по сбору данных из открытых источников информации, а также комментарии от экспертов и ньюзмейкеров в рамках редакционных задач. Отработка пресс-конференций, брифингов, презентаций, конференций, форумов и других публичных мероприятий.

Описание вакансии уровня Middle

Корреспондент/специальный корреспондент/обозреватель делового СМИ по направлению "Бизнес/ритейл"

Работа в г. Киеве.

Полная занятость – 5 рабочих дней в неделю.

Конкурентная заработная плата.

Возможность работать в современном офисе, оборудованном генераторами, бытовыми удобствами (кухня, душевые комнаты), комфортными ньюзрумами и бомбоубежищем.

Дружественный коллектив профессиональных редакторов и журналистов.

Возможность профессионального и карьерного роста.

Базовые требования к кандидатам:

Свободное владение украинским языком; Базовое владение английским языком;

Опыт работы в деловых СМИ от 3 лет. Осведомленность в профильной тематике: бизнес и ритейл;

умение находить и распознавать эксклюзивные материалы и писать на их основе статьи;

Наработана база контактов в бизнесе и экспертном сообществе;

Способность формулировать и предлагать редакторам темы для публикаций;

Базовые навыки SEO;

Умение проводить интервью.



Приветствуются:

Умение работать с открытыми базами данных. Умение работать с графическими редакторами для создания инфографики и простых иллюстраций. Опыт работы по созданию видеоконтента.

Рабочие задачи:

Написание статей, профильных обзоров, репортажей, кейсов, фичеров для портала Delo.ua. Поиск и обоснование тем для публикаций, разработка тематических планов, работа над SEO-текстами, организация и проведение интервью, работа со спикерами и экспертами бизнес-сообщества, сбор и анализ рыночных данных и тенденций, поиск экспертов и колумнистов по выбранному тематическому профилю, работа над спецпроектами.

CV отправлять по адресу: [email protected]

В теме письма указывать: для главного редактора

Корреспондент делового СМИ по направлению "Финансы и инвестиции"

Описание вакансии уровня Junior

Базовые требования к кандидатам:

Свободное владение украинским языком; Базовое владение английским языком (уровень В1);

Умение работать с базами данных и системами поиска информации;

Навыки деловой переписки;

Умение работать в режиме ограниченного времени.



Приветствуются:

опыт работы в СМИ от 1 года;

Профильное журналистское образование;

Базовое знание SEO-принципов.

Рабочие задачи:

Выполнение редакционных задач - написание статей и новостей по теме "Финансы и инвестиции" по заказу редакторов для портала Delo.ua. Работа по сбору данных из открытых источников информации, а также комментарии от экспертов и ньюзмейкеров в рамках редакционных задач. Отработка пресс-конференций, брифингов, презентаций, конференций, форумов и других публичных мероприятий.