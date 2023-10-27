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Категория
Бизнес
Дата публикации

Delo.ua приглашает на работу корреспондентов по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции"

Delo.ua приглашает на работу корреспондентов по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции"

Бизнес-портал Delo.ua в поиске кандидатов на должность "Корреспондент" по направлениям "Бизнес/Ритейл" и "Финансы и инвестиции".

Уровень нового работника: Junior или Middle

Фактическое проживание: г. Киев

Формат работы: смешанный - удаленно с обязательным посещением офиса в определенные дни или по требованию руководителя.

Мы предлагаем:

  • Работа в г. Киеве.
  • Полная занятость – 5 рабочих дней в неделю.
  • Конкурентная заработная плата.
  • Возможность работать в современном офисе, оборудованном генераторами, бытовыми удобствами (кухня, душевые комнаты), комфортными ньюзрумами и бомбоубежищем.
  • Дружественный коллектив профессиональных редакторов и журналистов.
  • Возможность профессионального и карьерного роста.

Описание вакансии уровня Junior

Корреспондент делового СМИ по направлению "Бизнес/ритейл"

Базовые требования к кандидатам:

  1. Свободное владение украинским языком;
  2. Базовое владение английским языком (уровень В1);
  3. Умение работать с базами данных и системами поиска информации;
  4. Навыки деловой переписки;
  5. Умение работать в режиме ограниченного времени.

Приветствуются:

  • опыт работы в СМИ от 1 года;
  • Профильное журналистское образование;
  • Базовое знание SEO-принципов.

Рабочие задачи:

Выполнение редакционных задач – написание статей и новостей по заказу редакторов для портала Delo.ua. Работа по сбору данных из открытых источников информации, а также комментарии от экспертов и ньюзмейкеров в рамках редакционных задач. Отработка пресс-конференций, брифингов, презентаций, конференций, форумов и других публичных мероприятий.

Описание вакансии уровня Middle

Корреспондент/специальный корреспондент/обозреватель делового СМИ по направлению "Бизнес/ритейл"

  • Работа в г. Киеве.
  • Полная занятость – 5 рабочих дней в неделю.
  • Конкурентная заработная плата.
  • Возможность работать в современном офисе, оборудованном генераторами, бытовыми удобствами (кухня, душевые комнаты), комфортными ньюзрумами и бомбоубежищем.
  • Дружественный коллектив профессиональных редакторов и журналистов.
  • Возможность профессионального и карьерного роста.

Базовые требования к кандидатам:  

  1. Свободное владение украинским языком;
  2. Базовое владение английским языком;
  3. Опыт работы в деловых СМИ от 3 лет. Осведомленность в профильной тематике: бизнес и ритейл;
  4. умение находить и распознавать эксклюзивные материалы и писать на их основе статьи;
  5. Наработана база контактов в бизнесе и экспертном сообществе;
  6. Способность формулировать и предлагать редакторам темы для публикаций;
  7. Базовые навыки SEO;
  8. Умение проводить интервью.

Приветствуются:

  1. Умение работать с открытыми базами данных.
  2. Умение работать с графическими редакторами для создания инфографики и простых иллюстраций.
  3. Опыт работы по созданию видеоконтента.

Рабочие задачи:  

Написание статей, профильных обзоров, репортажей, кейсов, фичеров для портала Delo.ua. Поиск и обоснование тем для публикаций, разработка тематических планов, работа над SEO-текстами, организация и проведение интервью, работа со спикерами и экспертами бизнес-сообщества, сбор и анализ рыночных данных и тенденций, поиск экспертов и колумнистов по выбранному тематическому профилю, работа над спецпроектами.

CV отправлять по адресу: [email protected]
В теме письма указывать: для главного редактора

Корреспондент делового СМИ по направлению "Финансы и инвестиции"

Описание вакансии уровня Junior

Базовые требования к кандидатам:

  1. Свободное владение украинским языком;
  2. Базовое владение английским языком (уровень В1);
  3. Умение работать с базами данных и системами поиска информации;
  4. Навыки деловой переписки;
  5. Умение работать в режиме ограниченного времени.

Приветствуются:

  • опыт работы в СМИ от 1 года;
  • Профильное журналистское образование;
  • Базовое знание SEO-принципов.

Рабочие задачи:

Выполнение редакционных задач - написание статей и новостей по теме "Финансы и инвестиции" по заказу редакторов для портала Delo.ua. Работа по сбору данных из открытых источников информации, а также комментарии от экспертов и ньюзмейкеров в рамках редакционных задач. Отработка пресс-конференций, брифингов, презентаций, конференций, форумов и других публичных мероприятий.

CV отправлять по адресу: [email protected]
В теме письма указывать: "Для главного редактора"