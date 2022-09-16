Детские магазины "Антошка" к 25-летию организуют благотворительный аукцион

25 сентября детские магазины "Антошка" будут отмечать 25-летие основания. К этой дате компания планирует низкую благотворительную акцию, среди которых – благотворительный аукцион коллекций кукол Barbie.

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"Коллекция кукол "Barbie - госпожа Украины" и "Barbie - мечтатели и изобретатели", которая принадлежит "Антошка", будет выставлена на благотворительный аукцион. С помощью Аукционного дома UNC, с 19 по 25 сентября пройдет онлайн-аукцион Barbie в образах известных украинцев .По ссылке https://unc.ua/auction/unc-live вы сможете приобрести уникальную искусственную куклу работы известных кукольников Украины и быть уверенными, что все деньги пойдут на помощь детям", - сообщает пресс-служба компании.

Кроме этого, 25 сентября каждый вклад "Добродій", который будет куплен в магазине "Антошка" в этот день за 10 грн, компания увеличит до 25 грн. В магазинах "Антошка" сделаны специальные зоны товаров: до 25% от их приобретения с 19 по 25 сентября тоже перечислят в благотворительный фонд "Клуб Добродіїв" .

В пресс-службе отметили, что с первых дней войны компания широко присоединилась к благотворительным инициативам.

"Питание для больниц, средства гигиены для детских домов и пренатальных центров, игрушки и сладости для волонтеров харьковского и киевского метро, помощь фондам, общественным организациям товарами, значительными скидками и даже логистикой – это, и многое другое стало значительной частью "Антошка" военного "А уже с 1 июня благотворительные взносы Добродия от клиентов "Антошка" помогли перечислить на БИ "Клуб Добродіїв" почти два миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Также "Антошка" предложила поддержать их благотворительные инициативы в соцсетях.

"Поздравить "Антошка" в соцсетях вы сможете с помощью инстамаски. Наша благодарность - это донат на "Клуб Господа" за каждое использование маски. Все, что "Антошка" делала, делает и когда будет делать - для детей. Они - будущее, они – это Украина", - сообщили в компании.