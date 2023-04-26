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Категория
Бизнес
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Для украинских предпринимателей запустили программу развития торговли: что предполагается

Предприниматель, ноутбук, смартфон
Предприниматель. Фото: Firmbee / Pixabay

Ряд компаний создали всеукраинскую Программу развития торговли для предпринимателей, которая будет действовать в течение 2023 года. Она должна способствовать восстановлению украинских производителей и продавцов товаров, которые пострадали от войны. Об этом говорится в сообщении программы.

Предприниматели смогут воспользоваться сервисами и экспертной поддержкой от OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat, Nazovni от МИД Украины и Shop-Express.

Программа содержит "дорожную карту" действий и перечень сервисов по бесплатному созданию интернет-магазина, его настройке, отладке и масштабированию продаж, привлечению новых клиентов, а также предоставляет базу знаний по интернет-маркетингу (SEO, PPC, SMM и таргетингу). Сервисы предоставляются бесплатно или по специальным условиям для участников программы.

В рамках программы предприниматели могут:

  • бесплатно открыть интернет магазин на украинской платформе Shop-Express;
  • получить бесплатный анализ магазина от агентства интернет-маркетинга Webpromo;
  • получить скидку -70% на размещение и продвижение товаров на OLX;
  • воспользоваться экспертной помощью в управлении бизнес-процессами и веб-продажами от VISA;
  • воспользоваться бесплатными обучающими лекциями по интернет-маркетингу в академии WebPromoExperts.

При этом платформа Nazovni, которую реализует МИД Украины, поможет с продажами на внешних рынках, предоставит контакты потенциальных партнеров за рубежом и план действий, чтобы начать экспортировать товары по всему миру.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. Каждому участнику будет назначен личный бизнес-ментор, который в течение года будет консультировать по работе интернет-магазина, а также будет сопровождать коммуникацию со специалистами компаний-партнеров программы.