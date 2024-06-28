Добровольці з підприємств Ferrexpo стали на захист громад від пожеж

Залізорудна компанія Ferrexpo створила на Біланівському ГЗК добровільну пожежну команду, яка складається зі співробітників підприємства. Цей крок було зроблено через нестачу особового складу у підрозділів ДСНС – через повномасштабну війну збільшилися обсяги роботи, а частина рятувальників була мобілізована. Тепер пожежна команда Ferrexpo ліквідовує надзвичайні ситуації у населених пунктів Бондарі, Остапці, Василенки, Нова Галещина Кременчуцького району.

«Ми швидко знайшли бажаючих долучитися до цієї справи в колективі», – зазначив генеральний директор Біланівського ГЗК компанії Ferrexpo Юрій Химич.

Підприємство забезпечило пожежну команду добровольців сучасною пожежною автівкою на шасі MAN, яка транспортує 5 тонн води, 400 літрів піноутворювача та інші засоби для боротьби з пожежами. Добровольці пройшли обов’язкове навчання у закладах ДСНС, а після – стажування в атестованій аварійно-рятувальній службі на Єристівському ГЗК компанії Ferrexpo.

Час реагування пожежної команди добровольців на надзвичайну ситуацію становить 10 хвилин, якщо йдеться про виробничі об’єкти комбінату, та менше 20 хвилин, якщо допомоги потребують у навколишніх населених пунктах.

«Ми – команда. Як в основній праці, так і в складі добровільної пожежної команди. Звісно, хвилюємося, але довіряємо один одному і, завдяки надійному плечу колеги, впевнено долаємо небезпеку», – каже енергетик Єристівського ГЗК Ілля Макаров, який очолив добровільну пожежну команду.

«Нам, професійним пожежним, вкрай важливо, що на Біланівському ГЗК створено добровільну пожежну команду, яка в будь-яку хвилину може прийти на допомогу підрозділам ДСНС», – зазначив начальник караулу 17 державної пожежно-рятувальної частини Андрій Лепіс.

Нагадаємо, залізорудна компанія Ferrexpo plc, що має активи в Полтавській області, заявила про свою готовність брати участь у відновленні України та підтримувати європейські реформи, необхідні для вступу країни до Євросоюзу. Про це повідомив директор із відносин з інвесторами та корпоративних комунікацій Ferrexpo plc Нік Байєс, підбиваючи підсумки Берлінської конференції з питань відновлення України-2024.