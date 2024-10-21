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"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько средств получили предприниматели на прошлой неделе
За прошлую неделю 514 предпринимателей получили 1,8 млрд гривен "доступных кредитов". Общее количество выданных кредитов с начала 2024 составило 19 тысяч на сумму 71 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Отмечается, что в рамках программы бизнес получил:
- 18,7 млрд грн — на пополнение оборотных средств;
- 16,6 млрд грн – на переработку;
- 16,5 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 14,9 млрд грн – инвестиционные кредиты.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров оказались Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, доля инвестиционных и кредитов для перерабатывающих предприятий в общем портфеле программы "Доступные кредиты 5-7-9%" постоянно увеличивается. Правительство переформатировало условия программы именно на развитие реального сектора экономики.
Он отметил, что льготные средства сейчас тратятся на развитие производства, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и создание новых рабочих мест. Также льготное кредитование поддерживает бизнес, работающий в зоне повышенных рисков, позволяя сохранить там рабочие места и экономическую активность.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (45,4 тыс.), Ощадбанк (15,1 тыс.) и Райффайзен Банк (5,4 тыс.).
5-7-9: условия программы
"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.
Эти средства можно потратить на:
- покупку новых или подержанных средств на предприятии;
- модернизацию имеющихся средств;
- строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);
- пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на подобные цели.
Процентные ставки распределены следующим образом:
- 5% годовых предназначены для бизнесов, выручка которых составляет до 25 млн грн, и которые должны создать по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;
- 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, без условия рабочих мест;
- 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.