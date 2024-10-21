"Доступные кредиты 5-7-9%": сколько средств получили предприниматели на прошлой неделе

За прошлую неделю 514 предпринимателей получили 1,8 млрд гривен "доступных кредитов". Общее количество выданных кредитов с начала 2024 составило 19 тысяч на сумму 71 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что в рамках программы бизнес получил:

18,7 млрд грн — на пополнение оборотных средств;

16,6 млрд грн – на переработку;

16,5 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

14,9 млрд грн – инвестиционные кредиты.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров оказались Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, доля инвестиционных и кредитов для перерабатывающих предприятий в общем портфеле программы "Доступные кредиты 5-7-9%" постоянно увеличивается. Правительство переформатировало условия программы именно на развитие реального сектора экономики.

Он отметил, что льготные средства сейчас тратятся на развитие производства, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и создание новых рабочих мест. Также льготное кредитование поддерживает бизнес, работающий в зоне повышенных рисков, позволяя сохранить там рабочие места и экономическую активность.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (45,4 тыс.), Ощадбанк (15,1 тыс.) и Райффайзен Банк (5,4 тыс.).

5-7-9: условия программы

"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.

Эти средства можно потратить на:

покупку новых или подержанных средств на предприятии;

модернизацию имеющихся средств;

строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на подобные цели.

Процентные ставки распределены следующим образом: