Dragon Capital Томаша Фиалы заявил о давлении на бизнес

Одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины Dragon Capital бизнесмена Томаша Фиалы заявляет о продолжении давления правоохранительных органов на свой бизнес, невзирая на многочисленные заявления руководства государства и Генеральной прокуратуры о необходимости прекращения таких практик.

Об этом говорится в заявлении Dragon Capital.

Давление со стороны БЭБ

Отмечается, что за последние несколько месяцев компания столкнулась с тем, что органы Бюро экономической безопасности Украины проявляют повышенное внимание к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) во Львове — одного из ключевых активов Dragon Capital, приобретенного у турецких бизнесменов в марте 2018 года.

"Сначала детективы ТУ БЭБ в г. Киеве в уголовном производстве, которое открыто в 2017 году, то есть до приобретения нами актива, выдвинули обвинения в уклонении от уплаты налога при операции по продаже ТРЦ VG с ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ» на ООО «ЕВРОПОЛИ ХОЛДИНГ» (текущий владелец ТРЦ VG). Нами были поданы необходимые объяснения и документы. В т.ч., – заявляют в Dragon Capital.

Однако в мае этого года ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» потребовало уже от детективов ТУ БЭБ во Львовской области, но уже по другому уголовному делу от 2017 года, относительно предоставления таких же объяснений и документов по той же операции.

После того, как ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИ ХОЛДИНГ» предоставило свои объяснения и напомнило о том, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, Dragon Capital получила от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков.

Dragon Capital считает, что дублирование работы детективов БЭБ и вовлечение компании в «исторические» уголовные производства являются формой давления на бизнес.

Компания призывает к прекращению таких практик и обеспечению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Dragon Capital надеется на поддержку государственных органов в создании прозрачной и справедливой бизнес-среды.

Суть дела

Dragon Capital приобрел корпоративные права ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ», которому в то время принадлежал ТРЦ VG, в 2018 году. На момент покупки общая сумма накопленного ущерба указанного общества составляла около полумиллиарда гривен, из которых основную сумму составляли курсовые разницы по кредиту от компании-нерезидента.

Целью этого приобретения было увеличение инвестиционной стоимости актива через реконструкцию, модернизацию и превращение убыточного предприятия в прибыльное.

В Dragon Capital заявляют, что предыдущий владелец указанного общества – иностранная компания GLOBCON LIMITED и ее бенефициарные владельцы – столкнулись в 2017 году с попытками рейдерского захвата ТРЦ VG, организованными бывшим директором ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ» совместно с другими лицами.

"По заверениям продавцов ими было принято достаточно мер, чтобы предотвратить какие-то незаконные требования к новому владельцу ООО «ФЕНИКС-КАПИТАЛ»/ТРЦ VG, в частности из-за производства по более чем 5 уголовным делам, открытым в 2017 году", - отмечают в Dragon Capital.

Однако, как оказалось, несмотря на смену владельцев ООО "ФЕНИКС-КАПИТАЛ", попытки рейдерского захвата ТРЦ VG не прекратились, и Dragon Capital столкнулась с угрозой потери контроля над приобретенными на законных основаниях активами. Для создания дополнительной юридической защиты ТРЦ VG от незаконных посягательств было принято решение о продаже ТРЦ VG на другую компанию группы Dragon Capital по рыночной цене, определенной независимым экспертом.

По результатам такой продажи ООО «Феникс-Капитал» уплатило в сентябре 2018 года непосредственно в бюджет НДС в сумме более 80 млн грн.

После этого Dragon Capital были проведены реконструкции и другие улучшения недвижимости на общую сумму более 250 млн. грн., что существенно увеличило рыночную стоимость ТРЦ VG.

Данные сделки были проверены налоговой службой в 2021 году во время плановой документальной выездной проверки.

ООО «ЕВРОПОЛИС ПРОПЕРТИХОЛДИНГ» (текущий владелец ТРЦ VG) начало платить НДС от операций по предоставлению в аренду площадей в ТРЦ VG непосредственно в бюджет с февраля 2021 года. В настоящее время это составляет около 9 млн грн ежемесячно. По результатам 2023 года общество наконец-то стало прибыльным: за год уплачено 54,5 млн грн налога на прибыль, а за первый квартал 2024 года - 12 млн грн.

О Dragon Capital

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине бизнесмена Томаша Фиалы, работающая с 2000 года в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами. Компания имеет более чем 20-летний успешный опыт прямых инвестиций в разных секторах украинской экономики, в том числе в недвижимость.

Dragon Capital Property Management – управляющая команда, осуществляющая управление портфелем жилой и коммерческой недвижимости компании. На сегодняшний день под ее управлением находится 26 объектов коммерческой недвижимости, из них 11 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 9 логистических комплексов, площадью 531 тыс. кв. м, что делает компанию одним из самых больших игроков рынка недвижимости в Украине.

Dragon Capital продает недвижимость

Перед полномасштабной войной группа Dragon Capital владела 778 000 кв. м. Сейчас – около 531 000 кв. м коммерческой недвижимости: за период войны компания потеряла три объекта и еще три продала.

Компания Dragon Capital Томаша Фиалы в марте 2024 продала складской комплекс Amtel в Киевской области. Покупателем актива стала фирма "Гистион" из Херсона.

Кроме продажи Amtel, в 2022-2023 годах группа нашла новых владельцев для двух офисных центров в Киеве.

БЦ по ул. Деловой в Киеве приобрело Общество Красного Креста Украины, вытекающее из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

БЦ "Времена года" в 2023 году купила компания Soft Construct Limited. Ее бенефициары – граждане Армении Виген и Ваге Бадалян. Они – совладельцы глобального разработчика ПО для гемблинга BetConstruct.