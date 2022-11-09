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ДТЭК добавил в график отключений света адреса юридических клиентов
Компания "ДТЭК Киевские электросети" добавила в график стабилизационных отключений почти 10 тысяч адресов юридических клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Теперь владельцы бизнеса могут также узнать о возможных отключениях просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. Это позволит спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию света", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в график добавили почти 10 тысяч адресов юридических клиентов, которые находятся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не внесенных в базу стабилизационных отключений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ДТЭК подчеркнули, что продолжают улучшать и расширять базу адресов в графиках.
"Если вашего адреса нет в графике, однако свет отсутствует – просим сообщить нам об этом через форму обратной связи на сайте ( https://www.dtek-kem.com.ua/ru ) ДТЭК Киевские электросети. Мы обязательно все проверим и внесем адрес вашего бизнеса в график при необходимости", – добавили в компании.
Напомним, в ДТЭК "Киевские электросети" опубликовали обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии. Чтобы узнать, когда вероятнее всего в доме исчезнет свет, нужно ввести в график свой адрес.