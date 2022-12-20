Две компании получили рекордный штраф за сговор на тендере

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины наложила самый большой штраф в 2022 году за сговор, осуществленный участниками в ходе публичных закупок.

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что частная производственно-коммерческая фирма "Фиалка" и общество с ограниченной ответственностью "Стиль-Декор" совершили нарушения и прибегли к антиконкурентным согласованным действиям при участии в тендере: "Реконструкция стадиона "Авангард" на ул. Замковой, 34 в г. Ровно".

Заказчиком услуги являлось Управление капитального строительства исполнительного комитета Ровенского городского совета. Ожидаемая стоимость закупки составила 202260782,00 грн (с НДС).

"При рассмотрении дела Комитетом было собрано достаточно доказательств для доказывания факта нарушения, а именно - что указанные субъекты хозяйствования согласовывали между собой поведение при участии в торгах, из-за чего конкуренция между ними была устранена", - отмечают в АМКУ.

За сговор на публичных закупках НПКФ "Фиалка" и ООО "Стиль-Декор" оштрафованы на общую сумму 92093458 грн.

"Согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров", – напомнили в АМКУ.

Ранее АМКУ оштрафовал более 47 млн грн компании ООО "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" и ООО "ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН", которые связаны с участниками проекта "Северный поток-2".