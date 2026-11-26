В ночь на 24 сентября российская баллистическая ракета попала прямо в здание на киевском Подоле, где размещался главный производственный цех украинского ювелирного бренда DUKACHI. Огонь уничтожил оборудование, драгоценные камни, итальянский жемчуг и уже оплаченные заказы клиентов на общую сумму около 7 миллионов гривен. Несмотря на потерю производства, команда не стала ждать государственных грантов или банковских кредитов, начали восстановление за собственные средства.

О том, как спасали расплавленное золото из пепла, сколько миллионов пришлось извлечь из собственных резервов, почему бюрократия тормозит доступ к льготному кредитованию и зачем бренд везет обугленные украшения в Париж — в интервью Dilo рассказала совладелица DUKACHI Елизавета Книженко .

Ночь попадания: три часа пожара и поиск золота в золе

Насколько масштабными оказались разрушения? Подлежит ли помещение восстановлению?

— На Подоле было самое сердце производства — наш R&D-центр, где работали девять человек: ювелиры, 3D-модельеры, менеджеры. Там хранились все базовые мастер-модели, инструменты, сырье.

За несколько недель до этого был прилет рядом, тогда у нас немного повредило помещение — мы еще обрадовались, что пронесло. Но 24 сентября было прямое попадание ракеты в наше здание. Помещение было арендовано, поэтому стены потерял владелец, а мы все, что внутри. Восстановить ту локацию невозможно: там не осталось перекрытий между этажами, здание аварийное до сих пор стоит в руинах.

Как вы узнали об ударе?

— В два часа ночи на телефонах у всех, кто подключен к охранной системе Ajax, завыла сирена. Сначала пришло извещение: "открытая дверь". В глубоком сне не сразу понимаешь — грабители или прилет. Мы позвонили по телефону ответственному за здание менеджеру, тот связался с охранниками, которые и подтвердили: был удар, начался пожар.

Мы продублировали вызов в ГСЧС и дальше просто смотрели в приложение охраны, как один за другим "отпадают" датчики: дверь №1 – нет сигнала, дверь №2 – нет сигнала. По этим уведомлениям на экране мы понимали, как огонь уничтожает наш цех.

Основательницы ювелирного бренда DUKACHI Анна и Елизавета Книженко.

Когда вы смогли попасть на место?

— Дождались отбоя ракетной опасности около пяти утра и сразу уехали. По дороге еще надеялись, что это, как и в прошлый раз, взрывная волна взяли из дома совочки, перчатки и мусорные пакеты, чтобы убрать стекло и работать дальше.

Но когда подъехали, увидели две пожарные бригады и столб огня, вырывавшийся именно из нашего помещения. Из-за постоянных повторных тревог спасатели не могли тушить пожар непрерывно — как только объявляли ракетную опасность, они вынуждены были отходить с объекта. Поэтому цех горел более трех часов. Даже вечером под завалами еще тлел раскаленный кирпич.

Удалось ли хоть что-то спасти из этого пепелища?

— В первый день, когда потушили основное пламя, владелец здания позволил нам зайти под свою ответственность. Потом это строго запретили, потому что перекрытие могло обрушиться в любой момент.

Мы буквально руками разгребали пепел. Все камни — бриллианты, сапфиры — и большая партия жемчуга, сгоревшие или безвозвратно испортившиеся, а драгоценный металл — золото и серебро — переплавился в бесформенные слитки. Мы смогли вырыть часть этого металла. Поскольку это материал, подлежащий переработке, мы отправили его на афинаж и переплавку. В общей сложности из убытков в 7 млн грн около 4 млн грн составляли готовая продукция и полуфабрикаты. Приблизительно на 3 млн грн по себестоимости металла нам удастся реабилитировать благодаря переплавке.

Бюрократический вакуум: "Акты ГСЧС готовы, но мы месяц ждем разрешения следователя, чтобы их увидеть"

На какую помощь от государства или города вы можете рассчитывать

— Прямых компенсаций просто так от государства для пострадавшего бизнеса нет — доступны только гранты и льготные кредиты. Мы рассчитываем на городскую программу компенсации процентов по кредитам от КГГА и государственный грант на возобновление бизнеса.

Но чтобы просто отправиться на эти программы, нужен официальный пакет документов: акты о пожаре от ГСЧС и заключение независимой оценки имущества. Прошло почти два месяца после прилета, а мы пока не можем получить эти бумаги. Мы своевременно подали все заявления и видеофиксацию с места происшествия. Инспектор ГСЧС все зафиксировал, в спасательной службе нам подтвердили: акты готовы. Однако выдать их нам на руки они не имеют права без разрешения следователя, и на этом этапе все остановилось.

Обугленные украшения из сгоревшего цеха.

Почему следователь не дает разрешение?

— Мы направили пакет документов заказным письмом и электронной почтой в начале октября. Ровно через четыре недели получили стандартную отписку: "Ваше заявление зарегистрировано". Самого разрешения на получение актов до сих пор нет.

Мы даже не знаем, что именно написано в тех актах — указано ли там, что разрушение произошло вследствие попадания российской баллистической ракеты (как нам устно сказали пожарные) или что-то другое. А для нас важно, чтобы была зафиксирована именно российская агрессия — иначе мы не сможем претендовать ни на какие программы восстановления. Плюс впереди официальная оценка ущерба от сертифицированных оценщиков, которая стоит значительных средств.

То есть дальше вы рассчитываете на льготное кредитование?

— В общем, на полноценное восстановление оборотных средств, сырья и мелкого инструмента нам нужно около 5 млн грн, плюс рассчитываем на грант в размере 1 млн грн на закупку дорогостоящего оборудования. К примеру, аппарат лазерной сварки, который мы покупали за грантовые средства в конце 2024 года за 500 тыс. грн, сейчас стоит уже 600 тысяч.

Сейчас ведем переговоры с двумя банками: в ПриватБанке планируем привлечь 2 млн грн, в Укргазбанке еще примерно 3 млн грн. Механизм работает следующим образом: банк выдает кредит под стандартные 16% годовых, а КГГА по городской программе поддержки пострадавшего бизнеса компенсирует процентную ставку до 0,1%. Но пока упираемся в бюрократию.

За счет чего восстанавливаетесь?

— Мы сразу поняли: если сидеть и ждать помощи от государства, гранты или согласования банковских кредитов, бизнес остановится. Все программы поддержки занимают месяцы, а нам, прежде всего, нужно было выполнить заказы, которые уже были оплачены клиентами. Весь перезапуск лег исключительно на наши плечи и средства компании.

Все, что оставалось на счетах и балансах, мы в первые дни бросили на закупку нового сырья и обустройство нового цеха. В общей сложности из собственных резервов и текущих продаж мы уже вложили в восстановление около 4 миллионов гривен.

Солидарность рынка и клиентов: "Предприниматель из Львова прислал машину со станком"

Где работали люди в первые недели, когда цех превратился в пепел?

— В первый же день мы рассадили команду, кто где мог. Менеджеры и логисты перешли на дистанционную работу или подсобные помещения нашего бутика на Крещатике, а для коллеги по рынку предложили разместить наших ювелиров.

Ювелирное сообщество отреагировало невероятно. Раньше прилеты в ювелирные мастерские фиксировали преимущественно на востоке страны — в Харькове или в Краматорске, а для Киева это, пожалуй, первый случай прямого уничтожения производства. Для всех это стало шоком, поэтому коллеги без колебаний пустили наших мастеров за свои верстаки. А когда за три недели мы арендовали новое помещение, многие просто подарили или передали в бесплатное пользование дефицитные инструменты.

Например, львовский бренд Family Gold Masters за свой счет отправил в Киев машину, чтобы передать нам большой дорогой полировальный станок и мелкий инструмент. Без этой поддержки рынка мы не смогли бы запуститься.

Многие заказы, сгоревшие на Подоле, уже были оплачены клиентами. Как люди отреагировали на форс-мажор?

- Мы сразу обзвонили всех, чьи изделия пострадали. Если бы люди массово попросили вернуть деньги, для нас это был бы финансовый коллапс. Но 95% клиентов согласились ждать несколько недель, пока мы изготовим их украшения заново. В день прилета к нам обратился новый клиент с запросом, успеем ли мы сделать изделие через две недели. Менеджер осторожно предупредила, что у нас сегодня попала ракета в цех, поэтому нужно уточнить сроки. На что мужчина ответил: "У нас пятый год войны, прилет - это уже не оправдание для украинского бизнеса, жду ответа за час".

Запускали ли какие-нибудь антикризисные продукты, чтобы привлечь средства на восстановление?

— После атаки мы сделали быструю 3D-визуализацию благотворительного плетеного шарм-браслета с золотой подвеской и открыли предзаказ, не имея еще ни одного физического экземпляра. Клиенты, друзья и просто неравнодушные люди начали активно покупать их, чтобы поддержать бренд. Эти средства мы сразу пустили на покупку нового сырья. В общей сложности из собственных резервов и продаж мы уже вложили в перезапуск около 4 млн грн.

Удалось ли уже закрыть все обязательства перед клиентами и успеваете ли вы подготовиться к праздничному сезону?

- Все "долги" перед заказчиками, чьи изделия сгорели во время попадания, мы уже закрыли. Однако сейчас приближается высокий сезон — Черная пятница, Рождество, Новый год, когда ювелирный бизнес формирует основную выручку, а праздничный сток у нас готов на 40%.

До прилета мы производили около 500 единиц украшений в месяц. Сейчас вышли примерно на 70% предыдущих мощностей. Главное ограничение – отсутствие того аппарата лазерной сварки, из-за чего ювелирам приходится возить изделия на финальную пайку к партнерам. Чтобы наверстать темпы и закрыть праздничный спрос, мы уже нанимаем двух новых мастеров.

Новый цех, дефицит кадров и экспорт во Францию

Новое помещение вы снова арендовали на Подоле. Не страшно ли оставаться в том же районе?

— Логистически нам удобно быть на Подоле, но новую локацию выбрали в более жилой, более безопасной части Подола. Аренда обошлась немного дороже, чем раньше, но там лучше ремонт и более комфортные условия для команды.

В то же время, мы с сестрой решили диверсифицировать риски: сейчас ищем помещение для открытия небольшой резервной мастерской на западе Украины. Нам нужна подушка безопасности на случай блекаутов или новых обстрелов.

У вас работают три точки в Украине. Какие планы развития сети на 2026–2027 годы? Откроете новые магазины в Украине?

— Локаций в Киеве, Львове и Одессе пока достаточно, чтобы покрыть запросы основной аудитории. Главный фокус сейчас – выход на европейский рынок, в частности во Францию. Сейчас моя сестра работает в Париже с локальной прессой и пиарщиками. Она привезла с собой несколько обугленных деформированных огнем украшений из нашего сгоревшего цеха. Мы показываем их французским журналистам как доказательство того, в каких условиях работает украинский бизнес: даже в огне украшения сохранили форму. Для европейцев это сильная история об стойкости, которая помогает открывать двери на новый рынок.