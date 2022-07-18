Favbet передал военным компьютерную технику на 0,7 млн грн

Как сообщили в компании, за 4 месяца активной фазы войны России против Украины Favbet и Favbet Foundation передали Вооруженным Силам Украины компьютерную технику общей стоимостью 730 тыс грн. В разные подразделения ВСУ отправились комплекты раций Motorola SL1600, планшеты, принтеры, системные блоки и мониторы.

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На армейские нужды — напрямую и через благотворительные организации — Favbet уже перечислила более 5 млн грн и передала 5 тонн горючего. Компания помогла купить три машины скорой помощи для николаевских медиков и восемь автомобилей (два из них бронированы) для армии. С октября прошлого года Favbet Foundation ежемесячно перечисляет 100 тыс грн для реабилитации воинов.

В хорватском Загребе компания открыла Центр адаптации для переселенцев из Украины. Украинцы могут бесплатного изучать хорватский и английский язык, а также получить психологическую поддержку и гуманитарную помощь.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд реализует инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. В настоящее время 95% проектов организации направлены на помощь стране и армии.