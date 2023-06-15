FAVBET стал одним из победителей X-RAY Awards

Компания FAVBET получила престижную награду Конкурса маркетинговых проектов X-Ray в номинации «Социальный маркетинг» за проект «Прокачка авто для ВСУ».

Награждение победителей состоялось во время MRKTNG MRTH, проведенного ведущим отраслевым изданием Marketing Media Review. Лучшие проекты выбирали по результатам голосования читателей и экспертного жюри.

«Прокачка авто для ВСУ» – благотворительный проект FAVBET, вдохновленный хип-хоп культурой и культовым шоу двухтысячных. В сотрудничестве с фондом Favbet Foundation и мастерской NoMotors компания приобрела и совершила боевой тюнинг 10 внедорожникам для разведчиков, артиллеристов и других подразделений ВСУ.

Специально для прокачки в FAVBET создали эксклюзивные вижуалы и лендинг, где можно было следить за ходом проекта. Под каждый отремонтированный автомобиль выпускали видеоотчет на Ютуб в духе хита MTV с энергичным монтажом, крутым саундтреком и фирменным юмором от ведущих — актера и амбасадора FAVBET Евгения Яновича и основателя NoMotors Сергея Кремеца.

Благодаря проекту, в FAVBET смогли активнее привлечь к благотворительности комьюнити поклонников азартных развлечений, а также напомнить украинцам о важности донатов.

«От имени всей бренд-команды FAVBET хочу поблагодарить организаторов премии, членов жюри и всех, кто голосовал за наш проект! Мы ставили своей целью убедить людей, что их донаты работают, а также показать, как именно 10, 50 или 100 грн трансформируются в мощный и оборудованный автомобиль для выполнения боевых задач нашими защитниками. И эта награда подтверждает, что мы справились со своей задачей», — рассказал бренд-директор FAVBET Александр Тарасов.

Смотрите все выпуски «Прокачки авто для ВСУ» на Ютуб-канале FAVBET.

FAVBET и Favbet Foundation продолжают системно поддерживать ВСУ, сосредотачиваясь на обеспечении украинских защитников современным технологическим оборудованием и авто.